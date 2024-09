Štirideset let – čas za razmislek

Čeprav »odtujeni« (kar je sicer precej neroden dobesedni prevod) britanski princ Harry živi v Kaliforniji in ga na Otoku vidijo precej redko, so britanski mediji že nekaj dni v znamenju njegovega današnjega 40. rojstnega dneva. Mlajši sin kralja Karla III. in mlajši brat prestolonaslednika Williama ga bo sicer praznoval v krogu svoje družine, daleč od britanske monarhije, kasneje pa skočil še na fantovske počitnice. Soproga Meghan naj bi z otrokoma, petletnim Archiejem in triletno Lilibet, takrat ostala doma, v Montecitu.

Boljši svet

»Pri tridesetih letih sem bil zaskrbljen, zdaj pa sem navdušen,« je v svoji izjavi za britanski BBC zapisal vojvoda Susseški. »Ne glede na starost je moja naloga, da delam dobro na tem svetu.« V izjavi je tudi poudaril, da mu je očetovstvo dalo nov pogled na življenje. »Biti oče je eden največjih življenjskih užitkov, to me je naredilo še bolj zagnanega in bolj predanega temu, da naredim svet boljši.«

Se bo princ vrnil domov? Foto Nathalia Angarita Reuters

Zadnje desetletje je bilo za princa turbulentno obdobje. Njegova dvajseta in trideseta so bila polna škandalov, vključno z zabavo v kostumih, za katero se je oblekel v nacista. Leta 2014, ko je dopolnil 30 let, pa je nastopilo mirnejše obdobje. Potem ko je deset let služil v vojski in napredoval do čina stotnika britanske vojske ter bil dvakrat na vojaški misiji v Afganistanu, je ustanovil Invictus Games, ki slavijo športne dosežke ranjenih in bolnih vojaških veteranov in so njegov odgovor na žrtve v vojni. Leta 2016 je spoznal ameriško igralko Meghan Markle in se dve leti pozneje poročil z njo, nekje vmes naj bi se zgodil spor z bratom in očetom. Januarja 2020 sta Harry in Meghan oznanila, da se umikata s svojih funkcij v kraljevi družini, in se preselila čez Atlantik. Že njun dramatični televizijski intervju z Oprah leta 2021, Netflixova serija in kasneje prinčeva avtobiografija Rezerva (Spare), ki je izšla januarja 2023, so par še bolj oddaljili od kraljeve družine. S tožbami o vdoru v njuno zasebnost pa sta začela vojno tudi z britanskimi tabloidi ter s tem prekršila staro kraljevsko načelo – nikoli ne razlagaj, nikoli se ne pritožuj.

Stari prijatelji

Kot se britanski mediji zdaj ubadajo s prinčevim jubilejem – številni so objavili tudi 40 fotografij princa kot vojaka v Afganistanu, ženina na poročni dan, novorojenčka v naročju matere Diane ali triletnika, ki sedi v avtu in kaže jezik proti kraljevemu fotografu – so zadnje tedne tudi polni ugibanj, ali si princ prizadeva, da bi se vrnil v Združeno kraljestvo. Vprašanje, kaj je res, ima odgovor nekje v sredini; princ naj bi sicer rad preživel več časa v domovini in delal z organizacijami, ki jih podpira.

Zadnjih deset let je prineslo v njegovo živlenje umirjenost, FOTO: Reuters

Daily Mail je med drugim poudaril, da je princ tridesetletnico preživel z bratom, zdaj pa ni niti sledu o Williamu. Tabloid je pri tem citiral številne bližnje prijatelje (brez imen), da Harry postaja vse bolj nezadovoljen s svojim življenjem v ZDA in da se stvari niso obrnile tako, kot je želel. »Harry se v Kaliforniji počuti vse bolj izoliranega, zato se ponovno povezuje s starimi prijatelji doma,« pa so citirali neimenovanega »prijatelja« v največjem britanskem tabloidu Sun.

Ta teden je Združeno kraljestvo prisluhnilo princesi Kate, ki je v družinskem videu sporočila, da je končala kemoterapijo. In povedala, da je »potovanje z rakom kompleksno, strašljivo in nepredvidljivo«. Foto posnetek zaslona

Kot piše Independent, naj bi se Harry in Meghan za božič morda vrnila v Veliko Britanijo, potem ko naj bi sprejela povabilo njegovega strica. Medtem pa je kraljeva poznavalka Ingrid Seward za rumene medije dejala, da vojvodinja Susseška »ne obžaluje«, da je razburila kraljevo družino.

Štirideseti rojstni dan je lahko čas za razmislek, so optimistično zapisali pri BBC. In zelo očitno je, kaj so s tem mislili.