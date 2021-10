Sto parov kuharskih rok za sto visokih gostov

Pri pripravi največjega multilateralnega dogodka v samostojni Sloveniji uradno sodeluje približno 250 ljudi, v resnici pa mnogo več. Sto dvajset je samo voznikov, tudi iz vrst policije in vojske, ki bodo v kolonah vozili in spremljali ugledne goste. Te pa bo sprejelo osebje ne le v novem hotelu Elegans na Brdu, ki je bil najhitreje zaseden zaradi bližine dogajanja, temveč tudi v hotelih v Ljubljani in na Bledu. Tako je nekaj podrobnosti o sprejemu več kot tisoč različnih evropskih gostov povedal Gregor Štajer, vodja sekretariata za koordinacijo izvedbe predsedovanja Republike Slovenije svetu EU.



V dogodek je vključenih veliko služb, od Generalnega sekretariata in Protokola Republike Slovenije, kabineta gostitelja slovenskega predsednika vlade, slovenske policije in Slovenske vojske do Javnega gospodarskega zavoda Brdo, Letališča Jožeta Pučnika ter vrste tehničnih služb.



Prve pogovore glede organizacije so imeli že junija v Bruslju, priprave pa so se začele intenzivirati avgusta. »Nekatere delegacije – bo jih okoli 40 – štejejo do deset članov, so pa tudi večje, tako bo delegatov do 500. Ker pride veliko predsednikov in premierov oziroma najvišjih političnih voditeljev, to pomeni, da jih bodo spremljali tudi njihovi varnostniki, akreditiranih je tudi skoraj 500 novinarjev,« še pravi Štajer.



Medijski center so tokrat postavili v šotorih, tolmačenje pa bo potekalo iz Bruslja, kar opisuje kot novost. Iz Bruslja bodo danes in jutri zagotovili tudi tolmačenje delovnih kosil in večerje. Na današnjem in jutrišnjem delovnem kosilu bodo pogostili približno 120 gostov, na nocojšnji (delovni) večerji pa okoli 90.

Kuharska dežurstva tudi ponoči

Tudi za kuharskega chefa Tomaža Kavčiča je vrh velik zalogaj. Ne samo za njegovo ekipo, ampak za celotni JGZ Brdo, s katerim je maja sklenil sodelovanje. Slovenija je tako postala prva država, v kateri med predsedovanjem svetu EU na vseh dogodkih najvišje ravni za kulinariko skrbi chef z Michelinovo zvezdico.



»Tudi za nas je to služba dan in noč, ne bomo pripravili kosila in končali, tudi ponoči imamo organizirana dežurstva. Pri današnjem kosilu in večerji ter jutrišnjem kosilu kuham tudi sam, v dveh dneh pa mi bo pomagalo veliko več kot sto parov rok, med njimi učenci gostinskih šol. Meni bo 100-odstotno slovenski, zagotovili so čim več lokalnih, svežih in sezonskih sestavin ter pri tem zaobjeli celotno Slovenijo,« je povedal, sicer pa se do strežbe nocojšnje večerje njen jedilnik ne sme razkriti.



Podoben izziv, kot je ta, je imel že pred enajstimi leti ob vrhu EU, ko so ga Belgijci povabili k pripravi slavnostne večerje v bruseljskem parlamentu.



Gostujoči politični voditelji in voditeljice bodo kot protokolarna darila prejeli faksimile Zdravljice; gospodje še manšetne gumbe z motivom črnega panterja in kravate, dame pa rute in pametne stekleničke Equa, ki s svetlobnimi opomniki opozarjajo na redno pitje vode in v povezavi z mobilno aplikacijo merijo dnevno količino popite vode. Delegate in novinarje pa bodo počastili z gastronomskim paketom oziroma s potico.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: