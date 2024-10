Tanja Novak: Pogumna zgodba prve pilotke v policijski enoti

Tanjo Novak bi marsikdo opisal kot pionirko v slovenskem letalstvu. Ni samo prva pilotka v slovenski policijski enoti, ampak tudi prvakinja v akrobatskem letenju ter že več kot dve desetletji predana letalstvu. Njena zgodba navdihuje, saj predstavlja izjemno žensko, ki premika meje v tradicionalno moškem poklicu. Kot gostja v podkastu Sovoznik je v sproščenem in odprtem pogovoru razkrila svojo karierno pot, osebne izzive in izkušnje, ki jih je z leti pridobila kot pilotka helikopterja.

Sovoznik je nova Delova serija podkastov, v kateri se bodo zvrstili zanimivi in uspešni gostje, ki jim je skupno to, da skrbno odmerjajo svoj čas za kariero, družino in hobije. Ker cenimo njihov čas, se bomo z njimi pogovarjali kar med potjo v službo ali iz nje.

Spol ne omejuje

Tanja je svojo ljubezen do letalstva začela razvijati že v mladosti. Čeprav nihče v družini ni bil povezan z letalstvom, je že kot otrok čutila, da jo letenje močno privlači. Njena pot se je začela v Aeroklubu Celje, kjer se je preizkusila v jadralnem letenju, nato pa nadaljevala na področju motornega letenja. Po končanem študiju na fakulteti za strojništvo se je zaposlila v slovenski policijski letalski enoti, kjer je ostala do danes.

»Nikoli se nisem počutila omejene zaradi svojega spola,« pravi Tanja. Kolegi so jo hitro sprejeli, ker je s svojo zavzetostjo in znanjem dokazala, da je kos vsem nalogam te zahtevne službe.

Pri svojem delu kot pilotka slovenske policijske enote opravlja številne naloge. Med njimi so nadzor državne meje, iskanje pogrešanih oseb in tudi podpora specialnim enotam. Med najzahtevnejšimi nalogami je gotovo reševanje v slovenskih gorah. Letenje nad gorskimi območji, še posebno med reševanjem ponesrečencev, je eno najbolj kompleksnih in nevarnih del, saj vključuje izjemno natančnost, sodelovanje več ljudi in hitro odločanje. Tanja pojasnjuje, da je pri tem »ključno, da kot vodja helikopterske posadke uskladiš delo vseh članov, pri tem pa moraš brezpogojno zaupati svojim kolegom in oni tebi«.

Adrenalinsko? Ne. Zahtevno.

Pri gorskem reševanju so okoliščine pogosto nepredvidljive – vremenske razmere se lahko hitro spremenijo, teren je ponavadi neznan, vsak primer je edinstven. »Adrenalinsko? Ne bi rekla. Je pa zahtevno,« pravi Tanja. Delo v takih pogojih zahteva hladno glavo in brezhibno koordinacijo ekipe, ki jo sestavljajo še tehnik letalec, zdravnik, gorski reševalec in drugi policisti.

Tanja Novak je sodelovala tudi v akcijah gašenja požarov, kot je bil veliki požar na Krasu leta 2022.

Takrat je bila vodja helikopterja, opremljenega s termovizijsko kamero za nadzor požara. Na požarišču je iskala točke, kjer je ogenj še vedno tlel, ni pa bil viden s prostim očesom.

Med lanskimi poplavami je bila ena prvih pilotk, ki so bile aktivirane za reševanje prebivalcev, ujetih na poplavljenih območjih. V podkastu ganljivo opisuje trenutke reševanja prestrašenih otrok iz poplavljenih hiš, ki so jih nato skupaj s starši prepeljali na varno.

Letenje kot vseživljenjsko učenje

V letalski enoti je Tanja tudi del tima, ki je odgovoren za prenos znanja in inštruiranje novih policijskih pilotov. Poudarja, da naloga inštruktorja ni le tehnično usposabljanje, ampak je ta tudi zgled pravilnega ravnanja. »Če ne deluješ po pravilih in nisi v zgled, potem tvoj trud ne bo obrodil sadov,« pravi.

Proces usposabljanja za pilote policijskih helikopterjev je zahteven, saj morajo biti sposobni izvajati številne različne naloge – od nadzora prometa do reševanja v gorah in gašenja požarov. Poleg tega morajo piloti redno obnavljati licence in izredne postopke trenirati na simulatorjih. Tanja zato pogosto obiskuje simulatorje v tujini, kjer se uri za različne scenarije pri odpovedi sistemov in za druge nujne primere.

Eden izmed večjih izzivov zanjo pomeni usklajevanje družinskega življenja in poklicne kariere. Kot mama in žena se mora nenehno prilagajati in načrtovati svoje obveznosti. Pri tem ji veliko pomaga podpora staršev in razumevanje moža, ki prav tako deli njeno strast do letenja. Tanja poudarja, da je pomembno, da ima kljub zahtevnemu poklicu tudi čas za družino ter da najde ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.

Tanjina zgodba je izjemna, ne le zaradi njenih profesionalnih dosežkov, ampak tudi zaradi njenega neomajnega duha in predanosti. Kot prva pilotka v slovenski policiji in inštruktorica mlajših kolegov je postavila temelje za prihodnje generacije žensk v letalstvu. Čeprav se poklicno ukvarja z letenjem, je letenje še vedno tudi njen najljubši hobi, v katerem uživa v prostem času.