na portalu Fran. Beseda tenis v SSKJ2

Slovenci smo najbolj enotni v športnih igrah. Recimo pri igri, kjer igralci z brcanjem spravljajo žogo v gol. Manj znana pa nam je športna igra, pri kateri igralec z loparjem udarja žogo čez mrežo v nasprotnikovo polovico igrišča . Sam izraz za igro ni ravno stara slovenska beseda. Kljub temu jo najdemo v Slovenskem etimološkem slovarju, kjer izvemo, da izvira iz francoščine in pomeni »držite« – igralec bo namreč serviral. Prav serviranje pa je pri tej igri lahko odločilno.Začetniki tenisa so Angleži. Tudi Slovenci imamo že dolgo vrsto ne zanemarljivih uspehov v tem športu. Glede na zgodovinsko povezanost med Rusi in Francozi, ki so prispevali etimologijo besede, je pričakovati, da gre našim velikim slovanskim bratom bolje od rok. Pa prosim, ne lopnite me zaradi tega z loparjem za tenis po glavi. Raje postavimo mizo, primimo loparje v roke in se pojdimo pingpong. Ali kot bi se reklo strokovno: namizni tenis. Lahko pa gremo le ob tenis igrišče in opazujemo profesionalce in zanesenjake pri igri. Morda nam bo to dobrodošel izgovor, da se na toplo poletno popoldne dobimo s prijateljem, s katerim se poznamo samo še preko zaslona.Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Metod Čepar.