Fenomen Thompsona in njegovih pol milijona prodanih vstopnic

Na Hrvaškem je zadnje tedne pogosto slišati vprašanje: Ali greš na koncert Marka Perkovića Thompsona? Hrvaški glasbenik je v manj kot 24 urah prodal 281.774 vstopnic, nato je šla v prodajo še nova serija, skupaj naj bi bilo prodanih pol milijona vstopnic. Kot piše Večernji list, je njegov menedžer Zdravko Barišić razkril, da so zaradi velikega zanimanja kapacitete res povečali, možnosti drugega koncerta pa so se odpovedali, češ da bo dogodek zgodovinski, največji koncert tega stoletja na Hrvaškem, pa tudi širše, z njim naj bi dosegli celo svetovni rekord.

Britanska revija IQ Magazine je navedla, da je Thompson presegel rekord italijanskega glasbenika Vasca Rossija, ki je leta 2017 za koncert v Modeni prodal 225.172 vstopnic. Na britanskem portalu NME so zapisali, da je presegel tudi rekord Rolling Stonesov iz leta 1998, ko je legendarna skupina nastopila na zagrebškem hipodromu v okviru svoje turneje Bridges To Babylon pred več kot 80.000 ljudmi. Številke pri brezplačnih koncertih so seveda višje, a je veliko tudi nepreverljivega pretiravanja.

Thompson (58 let) tako ostaja predmet analiz, saj je očitno, da njegova sposobnost privabiti veliko občinstvo ni le posledica kakovostne glasbe, temveč tudi kompleksne podobe, ki jo gradi v javnosti, so zapisali na hrvaški javni radioteleviziji HRT ob oddaji Otvoreno, kjer so razpravljali o glasbenem fenomenu, ki že več desetletij razdvaja občinstvo in politiko.

Vizija hrvaške pravljice

Bojan Mušćet, glasbeni urednik na portalu Glazba.hr, je poudaril, da je Thompsonova priljubljenost izjemna, ker je vedno ostal zvest samemu sebi, je prepričljiv in v resnici on ustvarja trende. Dodal je tudi, da ljudje potrebujejo heroje; najprej jih vidijo v športu, potem pa v glasbi. »Thompson ponuja zanimivo vizijo Hrvaške, ki je kot iz pravljice, in to ustreza mladim, ki se v njej prepoznajo.« Da njegovi oboževalci v njem vidijo pristnost in moč, pa je dejal novinar Jutarnjega lista Tomislav Čadež, ki se je udeležil enega prejšnjih Thompsonovih koncertov. »Tam so bili predvsem mladi. Prostor je bil nabit s pozitivno energijo, čutiti je bilo neko posebno povezanost med nastopajočimi in občinstvom.«

Zgodovinar Ante Nazor je za hrvaški N1 povedal, da se mladi lahko poistovetijo s sporočili, ki jih Thompson prenaša s svojimi pesmimi, to so vera, ljubezen in domovina. »Mladi želijo izvedeti, kaj se je zgodilo, čutijo, da lahko to izrazijo z njegovimi pesmimi. Ves čas govorijo, da je to nekakšen upor, a mislim, da so njegove pesmi nekaj, kar mlade lahko navduši za domoljubje.«

Thompson, čigar kariera traja že trideset let, je ves čas v središču polemik, nekateri ga imajo radi, drugi ga naravnost sovražijo in mu očitajo desničarski pogled na svet ter poveličevanje ustaštva (kar je sam sicer večkrat zanikal, prav tako naj bi oboževalce pozval, naj na koncertih ne nosijo ustaških simbolov, temveč simbole zmagovite hrvaške vojske). Marko Perković je vzdevek Thompson dobil med domovinsko vojno, na začetku katere je napisal svojo prvo pesem Bojna Čavoglave, v njej pa srbskim vojakom sporoča, da njegovega rojstnega kraja ne bodo zasedli. Pesem (začne se z ustaškim pozdravom Za dom spremni, za dom pripravljeni), posneta na navaden kasetofon, je hitro postala budnica hrvaškega naroda. Leta 1992 je Thompson slekel vojaško uniformo in začel prirejati dobrodelne koncerte po državi. Leta 1995 se je vrnil v vojsko in sodeloval v operaciji Nevihta.

Prvi album po desetih letih

Njegove pesmi prežema predvsem ljubezen do domovine Hrvaške in Boga. A kot se zdi, je sprva privlačil zlasti hrvaške branitelje, zdaj pa se je njegovi glasbi približala mlajša generacija. Nekatere hrvaške radijske postaje njegove glasbe ne predvajajo, njegove koncerte so v več evropskih državah, tudi v Sloveniji, prepovedali, ko so ga letos nominirali za hrvaško glasbeno nagrado porin, so nekateri protestirali, potem pa kljub trem nominacijam, tudi za skladbo leta, ni zmagal v nobeni kategoriji. Po drugi strani so ga za svojega junaka razglasili športniki in ga povabili na slavja po odličjih na svetovnih prvenstvih. Hrvaška rokometna reprezentanca, ki je lani osvojila srebro na svetovnem prvenstvu, je njegovo skladbo Ako ne znaš šta je bilo razglasila za svojo neuradno himno.

Thompson bo nastopil na zagrebškem hipodromu 5. julija, na triurnem spektaklu, kot ga imenujejo, bo predstavil tudi skladbe z novega albuma, prvega po desetih letih.