To niso zakonske težave Alberta in Charlene

Monaška kneginja Charlene se je pred tedni po šestih mesecih, ki jih je preživela v Južni Afriki, vrnila domov. Na letališču jo je pričakal soprog, monaški knez Albert II., skupaj z njunima šestletnima dvojčkoma, princem Jacquesom in princeso Gabriello. Prizor štirih nasmejanih ljudi je obkrožil svet in zdelo se je, da je družinska slika popolna. A kot je že pred 150 leti napisal Tolstoj, vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna pa je nesrečna po svoje.

Enajst dni po vrnitvi domov je namreč Albert v ekskluzivnem intervjuju za revijo People povedal, da je kneginja zaradi izčrpanosti – čustvene in fizične – v bolnišnici zunaj Monaka. Njena vrnitev domov je v prvih urah potekala precej dobro, nato je bilo očitno, da ni dobro. Odločitev, da bosta poiskala zdravniško pomoč, sta sprejela skupaj kot par, navzoča sta bila tudi Charlenina brata in svakinja, je poudaril Albert in zanikal govorice o zakonskih težavah. »Želim si zelo jasno povedati, da to nima zveze z najinim odnosom. Je drugačne narave.«

»Želim si zelo jasno povedati, da to nima zveze z najinim odnosom. Je drugačne narave.« Knez Albert II.

Njeno trenutno stanje je po njegovih besedah ​​posledica več dejavnikov. Bila je preobremenjena in se ni mogla spoprijeti z uradnimi dolžnostmi, živ­ljenjem na splošno in celo družinskim življenjem, a gre pri vsem skupaj očitno tudi za posledice medicinskih posegov. Zelo naj bi shujšala, zaradi česar je bolj dovzetna za druge bolezni. Pri tem je mož hitro poudaril, da to ni niti covid-19 niti rak, zanikal je tudi govorice, da gre za vprašanja plastične kirurgije. Albert je za revijo People dejal, da je sam organiziral intervencijski sestanek z družinskimi člani. »Hoteli smo ji povedati, da jo imamo zelo radi, da smo tam zanjo in da je zanjo najpomembnejše zdravje. Sama je spoznala, da potrebuje pomoč.« Zaradi zasebnosti so izbrali bolnišnico zunaj Monaka. »Dajte nam čas, ki ga potrebujemo. Dajte ji čas, ki ga potrebuje, da ozdravi in se vrne z družino,« je ­Albert pozval medije.

Deveti november je bil za monaško knežjo družino vesel dan, a ne za dolgo. Foto instagram @hshprincealbertii

Potovanje, dolgo šest mesecev

Charlenino majsko potovanje v rodno Južno Afriko, kjer naj bi nasprotovala krivolovu in ubijanju nosorogov, je ustavilo hudo vnetje ušes, nosu in grla. Junija je njena fundacija za News24 potrdila, da je po okužbi prestala številne zapletene medicinske postopke, njena zdravniška ekipa ji je svetovala, naj ne potuje. Septembra je Albert večkrat zatrdil, da Charlene ni zapustila Monaka, temveč se je načrtovano desetdnevno potovanje podaljšalo zaradi okužb. Oktobra je sporočil, da je pripravljena priti domov po mesecih posegov, 9. novembra pa na instagramu objavil: »Vesel dan, hvala vsem, ker me ohranjate močnega.«

Albert, ki je dolgo, zlasti pred poroko s Charlene leta 2011, veljal za ženskarja in ima dva nezakonska otroka iz prejšnjih zvez, je med Charlenino odsotnostjo gostil tudi nekdanjo ljubezen Nicole Coste, s katero ima sina Alexandra. Nicole naj bi s sinom prišla celo na ples Rdečega križa, ki velja za gala dogodek številka ena v kneževini. Poleti so številni mediji v Franciji, Nemčiji in Španiji namignili na skorajšnjo ločitev knežjega para zaradi Charleninega nezadovoljstva, ker naj bi neka 34-letna Brazilka pred meseci od Alberta zahtevala, naj prizna, da je oče njene 15-letne hčere. Charlene je zamudila tudi njuno deseto obletnico poroke in s tem povzročila dodatna ugibanja o njunem zakonu pa tudi o resnični naravi zdravstvenih težav. Ko je prejšnji teden odjeknila novica o njenem ponovnem umiku iz javnega življenja, so bile zgodbe obujene. Ena od njih kneginjo povezuje z milijarderjem Vladimirjem Doroninom, ki naj bi ji bil v oporo v težkih trenutkih.