Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Kar 35 % ljudi, starejših od 60 let, se vsako jutro srečuje s težavami, ki jih povzroča trn v peti: iz postelje vstanejo sicer brez težav, vendar so prvi koraki lahko izjemno boleči. Prve minute dneva pogosto preživijo v bolečinah, ki pri nekaterih čez dan popustijo, pri drugih pa trajajo in se pojavljajo z različno intenzivnostjo vse do večera. Življenje postane težavno in obremenjujoče. Številni se sprijaznijo s slabšo kakovostjo življenja, češ da je to sestavni del staranja. Vendar ni treba, da je tako.

Če imate trn v peti (trn petenice) in boste pravočasno ukrepali ter rehabilitacijo zaupali specialistom fizioterapije, boste uspešno okrevali, ne da bi potrebovali pomoč kirurgov. Takšna je zgodba tudi našega sogovornika, 52-letnega Zvoneta, ki je nad svojim stanjem skoraj obupal. Na srečo je našel rešitev pri pravih strokovnjakih.

Kaj je trn v peti? Lahko prizadene tudi vas?

Da bi razumeli vzroke trna v peti, je treba spoznati anatomijo stopal.

Celotno spodnje področje stopala prekriva vezivno tkivo, imenovano plantarna fascija. Razteza se od pete, preko stopalnega loka, vse do prstov. Njena ključna naloga je prenašanje sil, ki nastajajo pri gibanju, kot so hoja, tek in odriv. Zaradi svoje funkcije je podvržena velikim obremenitvam. Poleg tega skrbi tudi za ohranjanje oblike vzdolžnega stopalnega loka, kar je bistveno za pravilno delovanje stopala.

Ob dolgotrajnih obremenitvah in degenerativnih spremembah, ki nastopijo s starostjo, lahko pride do vnetja ali razdraženosti plantarne fascije. Temu pravimo tudi plantarni fasciitis. Povzročijo ga lahko tudi šibke stopalne mišice in mišične asimetrije golenske muskulature. Med dejavnike tveganja spada tudi nepravilna lega stopala med tekom in hojo: pretirana pronacija (stopalo zvrnjeno navznoter), supinacija (stopalo zavrnjeno navzven) ali pa pri ploskem stopalu.

Kar 35 % ljudi, starejših od 60 let, se vsako jutro srečuje s težavami, ki jih povzroča trn v peti. FOTO: Shutterstock

Prav vnetje plantarne fascije je glavni razlog za bolečino pri trnu v peti. Težavo lahko povzročajo tudi težave z Ahilovo tetivo v bližini njenih narastišč. Trn v peti običajno nastane kot posledica dolgotrajnega oziroma kroničnega plantarnega fasciitisa ali vnetja Ahilove tetive, pri čemer sam trn pogosto še dodatno okrepi simptome in povzroča bolečino.

Trn v peti nastane zaradi dolgotrajne obremenitve plantarne fascije in mišic stopala ter se pogosto razvije kot posledica neobravnavanega plantarnega fasciitisa.

Vrste trna v peti

Boleča peta je razmeroma pogosta težava, vendar trn v peti ni glavni vzrok za bolečine v peti.

Trn v peti je kostni izrastek, ki se razvije na petnici. Lahko se pojavi na dveh glavnih mestih: na zadnji strani pete ali pod stopalom. Na podlagi te opredelitve lahko določimo dve vrsti trna v peti:

tip A: trni, ki so nad mestom pritrditve plantarne fascije;

tip B: trni, ki se raztezajo naprej od mesta pritrditve plantarne fascije vzdolž fascije.

Dolžina trnov tipa A je statistično daljša od trnov tipa B, vendar pacienti s trni tipa B pogosto poročajo o hujši bolečini v peti.

Trne v peti lahko razvrstimo tudi v tri specifične tipe:

veliki asimptomatski trni so veliki, vendar ne povzročajo bolečin, saj njihov kot rasti ne obremenjuje območja in/ali so se vnetne spremembe že umirile;

so veliki, vendar ne povzročajo bolečin, saj njihov kot rasti ne obremenjuje območja in/ali so se vnetne spremembe že umirile; veliki boleči trni povzročajo bolečine ob obremenitvi, ker sprememba nagiba petnice zaradi spuščanja vzdolžnega loka stopala spremeni obremenitvene točke, kar lahko vodi do neznosnih bolečin;

povzročajo bolečine ob obremenitvi, ker sprememba nagiba petnice zaradi spuščanja vzdolžnega loka stopala spremeni obremenitvene točke, kar lahko vodi do neznosnih bolečin; majhni, nepravilni trni imajo neenakomeren in nazobčan obris ter pogosto spremljajo območja zmanjšane gostote okoli izvora plantarne fascije, kar kaže na subakutni vnetni proces. Vsi petni trni se sprva razvijejo na ta način, vendar le redki v tej fazi povzročajo simptome.

Sodite v tvegano skupino?

Med glavnimi dejavniki tveganja za razvoj petnega trna so nenormalna hoja, tek ali skakanje na trdih površinah. Te dejavnosti povzročajo čezmerni stres na petno kost in okoliške vezi, kar spodbuja nastanek kalcijevih oblog. Prav tako lahko nošenje neprimerne obutve, zlasti tiste brez ustrezne opore za stopalni lok, prispeva k razvoju petnega trna, saj lahko slabo prilegajoči se ali izrabljeni čevlji povzročijo neprimerno razporeditev teže in dodatno obremenitev stopala.

Prekomerna telesna teža je še en pomemben dejavnik tveganja, saj dodatna teža povečuje pritisk na pete in vezi stopala. Tudi s starostjo se poveča tveganje za razvoj petnega trna, saj se elastičnost plantarnega vezivnega tkiva zmanjšuje, prav tako pa se tanjša zaščitna maščobna blazinica pod peto.

Poleg teh mehanskih dejavnikov tveganja so tu še zdravstvene težave, kot sta artritis in diabetes, ki prav tako povečujeta verjetnost za razvoj trna v peti. Artritis lahko povzroči vnetje in poškodbe sklepov, kar prispeva k nastanku kalcijevih oblog, diabetes pa pogosto vodi do težav s cirkulacijo in celjenjem ran, kar lahko poslabša stanje.

V kliniki Medicofit so strokovnjaki za odpravljanje težav s trnom v peti. FOTO: Medicofit

Razumevanje vzrokov in dejavnikov tveganja za nastanek trna v peti je ključnega pomena za preprečevanje in zgodnje zdravljenje te patologije. Pravočasno prepoznavanje simptomov in prilagoditev življenjskega sloga, kot sta nošenje ustrezne obutve in izogibanje prekomernim obremenitvam stopala, lahko bistveno zmanjšata tveganje za razvoj trna v peti in izboljšata kakovost življenja posameznikov, ki so nagnjeni k tej težavi. Naročite se na diagnostično terapijo pri specialistu fizioterapije za trn v peti v kliniki Medicofit.

Lahko govorimo o tipičnih simptomih trna v peti?

Simptomi se sicer razlikujejo od posameznika do posameznika, vendar lahko izpostavimo nekaj najbolj tipičnih.

Najbolj značilna je izrazita jutranja bolečina. Plantarna fascija je med spanjem v skrajšanem položaju in se raztegne, ko pacient zjutraj naredi prve korake, jo z vso silo in lastno težo močno obremeni, kar povzroči bolečino, ki jo nekateri opisujejo kot ostro, kot da bi jih nekdo z nožem zbadal v bolečo točko. Z blago aktivnostjo v večini primerov bolečina zbledi.

Poleg bolečine lahko prizadeto območje občutite toplo na dotik, kar je posledica vnetja. V nekaterih primerih je vidna kostna izboklina pod peto, ki jo lahko občutite ali celo vidite pod kožo.

V napredovani fazi se pojavi konstantna bolečina, ki se med telesno aktivnostjo samo še poveča.

Nevarnosti in pasti zamujene rehabilitacije Trn v peti brez pravočasne in strokovno vodene rehabilitacije pogosto postane dolgotrajna težava, ki bistveno vpliva na kakovost gibanja in vsakodnevno funkcionalnost. Kronično draženje plantarne fascije zmanjšuje elastičnost tkiva in podaljšuje čas celjenja, kar otežuje potek zdravljenja.

Bolečina v peti spremeni biomehaniko hoje, kar postopno preobremeni druge strukture spodnje okončine in poveča tveganje za dodatne bolečinske sindrome.

Dolgotrajno omejevanje obremenjevanja vodi v oslabitev mišične podpore stopala in slabšo stabilnost, kar dodatno upočasni okrevanje. Neustrezno obravnavan trn v peti tako pogosto preraste v kronično motnjo gibanja, ki zahteva bistveno daljši in zahtevnejši rehabilitacijski proces.

Trn v peti je lahko tudi popolnoma asimptomatski, to pomeni, da nekateri posamezniki ne občutijo značilnih bolečin in ga strokovnjaki pri njih odkrijejo naključno. Različne študije ugotavljajo, da je kar med 40 in 65 % trnov v peti asimptomatskih in ne povzročajo nobenih bolečin.

Kako poteka diagnoza trna v peti

Diagnoza se začne s preprostim fizičnim pregledom stopala, pri katerem zdravnik preveri občutljivost in morebitno vnetje. Preveril bo tudi, kako se bolečina spreminja med hojo. Ključna pri potrditvi diagnoze je RTG-slika, ki jasno prikaže prisotnost kostnega izrastka.

Poleg rentgenskega slikanja lahko zdravnik izvede dodatne teste, da ugotovi, ali je bolečina posledica trna v peti ali morda drugih težav, kot je plantarni fasciitis. Pravilna diagnoza je ključnega pomena, saj se simptomi trna v peti in plantarnega fasciitisa pogosto prekrivajo, vendar zahtevajo različne pristope k zdravljenju.

Čeprav trn v peti sam po sebi morda ni vedno vzrok za bolečino, je pomembno, da so simptomi ustrezno in strokovno obravnavani. Pravočasna diagnoza in zdravljenje lahko preprečita dolgoročne težave in izboljšata kakovost življenja posameznika.

Zdravljenje trna v peti je običajno nekirurško in se osredotoča na lajšanje simptomov. FOTO: Medicofit

Zdravljenje trna v peti je običajno nekirurško in se osredotoča na lajšanje simptomov. Tukaj nastopijo specialisti fizioterapije in kineziologije, ki pripravijo prilagojen program rehabilitacije za uspešno odpravljanje težav. Trn v peti se namreč v 90 % primerov uspešno zdravi s specializirano fizioterapijo. Le v redkih primerih, ko konzervativno zdravljenje ne prinese rezultatov, je potrebna kirurška odstranitev izrastka.

Pomembno je pravočasno zdravljenje, saj lahko bolečina vodi do kroničnih težav in omejene mobilnosti. Zaradi bolečine lahko posameznik spremeni svojo hojo, kar lahko povzroči dodatne težave z drugimi sklepi in mišicami. Dolgotrajna bolečina v peti lahko vpliva na kakovost življenja, saj omejuje sposobnost posameznika za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti in telesno aktivnost. Svetujemo, da z obiskom specialistov fizioterapije ne odlašate. Kadar bolečina traja dlje kot 14 dni in kljub osnovnim ukrepom ne čutite izboljšanja, stopite v stik s strokovnjaki v kliniki Medicofit v Ljubljani. Prav tako ne odlašajte, če se bolečina pojavlja med hojo in omejuje vašo gibljivost ter ste že v preteklosti kdaj imeli težave s stopalom in se simptomi ponavljajo. Naročite se na diagnostično terapijo pri specialistu fizioterapije za trn v peti v kliniki Medicofit.

Zvone: »Prepričan sem bil, da ne bom več igral tenisa«

Kako pomembna sta hitra diagnoza in zdravljenje pri strokovnjakih fizioterapije, dokazuje naslednja zgodba. Dvainpetdesetletni Zvone je kliniko Medicofit obiskal v začetku leta 2024. Trn v peti mu je povzročal močne bolečine zgodaj zjutraj ali ponoči, ko je vstal iz postelje. Bolečina je bila le v levi nogi, trajala pa je že približno šest mesecev. Zvone je preizkusil več različnih načinov za lajšanje bolečine, vključno z uporabo vložkov in valjanjem stopala. »Na pregled je prinesel rentgenske posnetke obeh stopal, kjer je bil izrastek viden na spodnjem delu leve in desne pete. Kljub temu je vztrajal, da bolečine v desni peti ni čutil,« klinični primer opisuje strokovnjak iz klinike Medicofit. Zvone je sicer zelo aktiven, veliko hodi, občasno teče, njegova največja ljubezen pa je tenis, ki ga igra vsaj trikrat na teden, sodeluje tudi v različnih tekmovanjih za rekreativce.

»Ob pritisku na spodnji del petne kosti, v njenem osrednjem delu, je Zvone trznil z nogo in potrdil, da čuti ostro bolečino. Enako bolečino je opisoval, ko je stopil na peto, predvsem zjutraj ob vstajanju iz postelje,« opisujejo prvi pregled v kliniki Medicofit. Pregledali so tudi plantarno fascijo okoli pete in v loku stopala. Zvone je bil presenečen, ko je začutil bolečino tudi na teh območjih. »Zato je ključnega pomena, da posamezniki, ki občutijo bolečine v peti, pravočasno poiščejo strokovno pomoč in začnejo ustrezno zdravljenje, saj to ne le lajša trenutne simptome, ampak tudi preprečuje dolgoročne posledice, ki lahko pomembno vplivajo na njihovo življenje,« opozarjajo v Medicofitu.

Po temeljitem diagnostičnem pregledu so Zvonetu predpisali individualno prilagojen rehabilitacijski program, ki je obsegal terapijo z globinskimi udarnimi valovi, terapijo z visokoenergijskim laserjem, terapijo TECAR, manualno terapijo stopala in gležnja, kineziotaping in skrbno načrtovano individualno terapevtsko vadbo.

Ker je Zvone izredno aktiven, so se v okviru rehabilitacije odločili tudi za progresivno vadbo moči in vzdržljivost v moči ter ga s tem postopoma pripravljali na tekaške obremenitve.

Zvone je že po osmih tednih specializirane rehabilitacije pod vodstvom izkušenih fizioterapevtov in kineziologov spet zaživel in se vrnil v svojo prejšnjo rutino. Tako se je lahko vrnil na teniško igrišče in uspešno odigral tudi prvi dvoboj v okviru poletne teniške lige.

FOTO: Medicofit

Zakaj izbrati specialistično fizioterapevtsko zdravljenje? Pri trnu v peti se uspešnost zdravljenja bistveno poveča, kadar je obravnava usmerjena v celovito razumevanje vzrokov preobremenitve stopala. Specialistična fizioterapija omogoča ciljno obravnavo plantarne fascije na podlagi klinične ocene, funkcionalne diagnostike in individualnih obremenitvenih dejavnikov.

S kombinacijo sodobnih terapevtskih tehnik in aktivnega pristopa se postopno izboljšujeta funkcija stopala in kakovost gibanja ter zmanjšuje tveganje za dolgotrajne zaplete.

Takšen pristop dokazano prispeva k stabilnejšim in trajnejšim rezultatom v primerjavi s splošnimi ali pasivnimi oblikami zdravljenja. Specialistično fizioterapevtsko zdravljenje tako predstavlja ključen korak k dolgoročnemu obvladovanju trna v peti in ohranjanju normalne funkcije stopala.

Zakaj je zdravljenje v kliniki Medicofit tako uspešno

V kliniki Medicofit so strokovnjaki za odpravljanje težav s trnom v peti. Za uspešno zdravljenje je ključen celostni fizioterapevtski pristop, kar pomeni sočasno uporabo manualne, instrumentalne in specialne vadbene terapije (kinezioterapije). »Specialna fizioterapija Medicofit je uspešna, saj združuje uporabo najsodobnejših tehnologij, strokovno znanje in večletne izkušnje. Vse skupaj pa se nato še prilagodi in individualizira za vsakega pacienta posebej. Poleg tega pri nas dajemo velik poudarek na terapevtsko vadbo, ki je glavni ključ do dolgoročnega uspeha pri sanaciji večine mišično-skeletnih težav. Ravno neustrezna oz. na trenutke celo neobstoječa terapevtska vadba je glavni problem, da fizioterapija drugod ni uspešna pri sanaciji patologije petnega trna,« poudarjajo v kliniki Medicofit.

S takšnim sodobnim pristopom zdravijo vse svoje paciente. Njihova prva posebnost, ki jih razlikuje od splošnih fizioterapevtskih ambulant, je diagnostična terapija. Gre za združevanje fizioterapevtske diagnostike in akutnega zdravljenja ob prvem obisku pacienta. Cilj diagnostične terapije je pacientu zagotoviti specializirano in visokokakovostno fizioterapevtsko obravnavo. Sodobna fizioterapija se izrazito usmerja v funkcionalno rehabilitacijo pacientov, kar pomeni, da poleg klasičnih odpravi tudi t. i. funkcijske simptome, kot so omejitve sklepne mobilnosti, deficiti mišične moči in upad mišične aktivacije, biomehanske prilagoditve in gibalne intolerance.

V kliniki Medicofit že od začetka sledijo znanstveno podprti sodobni fizioterapiji, ki se zelo razlikuje od splošne v okviru javnega zdravstva in tudi od standardne zasebne obravnave. Razlika je predvsem v načrtovanju in celovitosti obravnave, ki ni usmerjena le v ozko obravnavo bolečine, temveč v povrnitev gibalne funkcije.

Njihov glavni adut je sledenje trendom in inovativnim pristopom, tudi z nabavo in redno uporabo prebojnih instrumentalnih tehnologij. Za obravnavo trna v peti tako uporabljajo tehnologijo, ki temelji na terapiji z udarnimi globinskimi valovi (ESWT). Terapija z udarnimi globinskimi valovi je zaradi visoke učinkovitosti v klinični praksi najpogosteje uporabljena metoda za obravnavo trna v peti.

Celostna obravnava pacientov v kliniki Medicofit vključuje korekcijo drže, krepitev mišic in prilagoditev gibanja, skupaj z izobraževanjem o pravilni obutvi in preventivnih vajah. Specialistična fizioterapija zagotavlja tudi stalno podporo in prilagajanje terapij glede na napredek pacienta. Naročite se na specialistično fizioterapevtsko obravnavo trna v peti v kliniki Medicofit.

