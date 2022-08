TV namiga: Sod smodnika in Ginovo potepanje po Italiji

Ponedeljek, 1. avgusta

Sod smodnika: TV SLO 1 ob 21.00

The Tinderbox. VB, 2022. Režija: Gillian Mosely. Dok. odd. 55 min.

Dokumentarna oddaja režiserke, ki je odrasla v tradicionalno judovski družini, ponuja celovit zgodovinski pregled in analizo geopolitičnih dejavnikov, ki so zanetili izraelsko-palestinski spor in ga še vedno ohranjajo. Obenem poskuša odgovoriti na vprašanje, kaj bi bilo potrebno za končanje spora.

Režiserka je tako spregovorila z obema stranema, v filmu tako svoja stališča predstavijo judovski naseljenci in politični pripadniki Hamasa. Med drugim film prikaže tudi britansko odgovornost za spor. Britanci so v svojem kolonializmu segli tudi na to območje in se vmešali z razvpito Balfourjevo deklaracijo 1917, s katero so želeli pridobiti nadzor nad Bližnjim vzhodom.

Ginovo potepanje po vzhodni italijanski obali: Benetke in Burano: TV SLO 2 ob 17.40

Gino's Italian Coastal Escape. VB, 2018. 1/8. Kuh. odd. 25 min.

Ginovo potepanje po vzhodni italijanski obali: Benetke in Burano

Gino je popotnik in gurman, ki se bo tokrat odpravil na italijansko obalo Jadranskega morja in ob lepotah narave in kulture, ki se je razvila s civilizacijo, razkril nekaj receptov za odlične in hitro pripravljene jedi.

Najprej se bo odpravil v Benetke, kjer bo po kanalih zaplul z gondoljerjem, pokusil tradicionalne beneške prigrizke in se ustavil na otoku Burano, kjer v ribiški vasici že stoletja izdelujejo čipke. Gino se bo že zarana odpravil na beneško tržnico in med kulisami bogate kulturne dediščine pripravil okusne rezance z rakovicami, olivami, češnjevimi paradižniki in penino.