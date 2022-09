TV namiga: Umori po abecedi in Navidezna resničnost

Četrtek, 1. septembra

Agatha Christie: Umori po abecedi: Planet TV ob 23.10

The ABC Murders. VB, 2018. 1. del. Režija: Alex Gabassi. Igrajo: John Malkovich, Eamon Farren, Michael Shaeffer, Rupert Grint. Miniserija. 50 min.

Leta 1933, ko Veliko Britanijo prepredata sumničavost in sovraštvo, se po državi s pomočjo železniške mreže klati serijski morilec. Metodičen je in na kraju zločina vedno pusti svoj znak. Upokojeni detektiv Hercule Poirot, ki se je znašel v nemilosti Scotland Yarda, se zaplete v spopad s krutim tekmecem, ki se mu roga s šifriranimi pismi in predvidi vsak njegov korak.

V želji, da bi premagal pretkanega sovražnika, pa bo Poirot ogrozil lastno čast in avtoriteto ter vrgel senco suma na svojo preteklost in identiteto.

Spoznali smo se v navidezni resničnosti: HBO ob 21.50

We Met in Virtual Reality. ZDA, 2022. Režija: Joe Hunting. Dok. film. 90 min.

V celoti posnet v svetu navidezne resničnosti, dokumentarec raziskuje edinstvene skupnosti znotraj VRChat-a, rastoče platforme za navidezno resničnost. Film razkriva moč odnosov, ki so se oblikovali v virtualnem svetu. Mnogi so se začeli med karanteno zaradi covida, medtem ko so se ljudje v fizičnem svetu soočali z izolacijo.