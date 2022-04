TV namigi: 25 na uro, Venom in Ritem norosti

Petek, 8. aprila

25 na uro: TV SLO 2 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

25 km/h. Nem., 2018. Režija: Markus Goller. Igrajo: Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Sandra Hüller, Franka Potente, Alexandra Maria Lara. Pust. film. 125 min.

Brata Christian in Georg se po dolgem času srečata na očetovem pogrebu. Kot najstnika sta bila neločljiva, dokler ni Christian zaradi prepira z očetom odšel od doma. Šel je v svet in uspel, toda stres je terjal svoj davek. Georg pa je prevzel družinski posel in ni niti enkrat stopil iz rojstnega mesta. Zdaj se vidita prvič po skoraj 30 letih, kot popolna tujca.

Po pretepu na pokopališču in popivanju na sedmini se spomnita, da sta kot najstnika načrtovala popotovanje po državi z mopedoma, a načrta nista uresničila. Beseda je dala besedo in brata še v oblekah s pogreba pijana sedeta na mopeda.

Venom: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2018. Režija: Ruben Fleischer. Igrajo: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott. Akc. film. 125 min.

Eddie Brock je preiskovalni novinar, ki se je znašel na dnu, potem ko je izgubil službo in zaročenko. Toda življenje se mu čez noč obrne na glavo, ko postane gostitelj zunajzemeljskega bitja. Nenavaden stvor potrebuje človeka, da preživi, gostitelj pa v zameno dobi neverjetno moč. Bodo združene moči Eddieja in Venoma zalegle v boju zoper še večje zlo, ki grozi vsemu svetu?

Najznamenitejši Marvelov protijunak je doslej znan predvsem kot glavni negativec v filmih o Spider-Manu, kjer je bil kljub svoji duhovitosti in karizmi vedno potisnjen v ozadje. A izkaže se, da imajo tudi zlikovci dva obraza ...

Ritem norosti: Kanal A ob 21.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Whiplash. ZDA, 2014. Režija: Damien Chazelle. Igrajo: Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser, Melissa Benoist, Austin Stowell. Drama. 120 min.

Andrew Neiman je ambiciozen jazzovski bobnar. Preganja ga očetova spodletela pisateljska kariera, zato še toliko bolj hrepeni po uspehu. Terence Fletcher, vaditelj, ki je znan tako po svojem talentu kot po svojih srhljivim metodah, vodi najboljši jazzovski ansambel na šoli. Fletcher odkrije Andrewa in ga premesti v svojo skupino.

Intenziven, navdihujoč in odlično odigran film je bil Chazellova vstopnica v prvo ligo režiserjev, J.K. Simmonsu je prinesel oskarja. Milesu Tellerju pa serijo glavnih vlog.