TV namigi: Kolo je simbol ženske emancipacije

Torek, 3. decembra

Ful u izi (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Sa Jävla easy going. Šved., 2022. Režija: Christoffer Sandler. Igrajo: Nikki Hanseblad, Melina Benett Paukkonen, Emil Algpeus, Shanti Roney, Alexander Virenhem. Kom./drama. 95 min.

Najstnica Joanna ima ADHD, motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, in potrebuje zdravila za umiritev živahnega delovanja svojih možganov. Za nameček živi z depresivnim očetom, ki ni sposoben poskrbeti za njuno preživetje. Joanna poskuša na vse načine priti do denarja in svojih zdravil. V vsej tej zmedi spozna očarljivo in stabilno Audrey, toda zaljubljenost ni samo lahkotna.

Film, posnet po istoimenski mladinski uspešnici švedske avtorice Jenny Jägerfeld, je zabavna, trpka in pristna drama o odraščanju dekleta, ki nima druge možnosti, kot da je, kakršna je. Jenny Jägerfeld je tudi avtorica knjige Kraljica smeha, po kateri je bil posnet istoimenski film, ki so ga na TVS že predvajali. V slovenščini je izšla tudi njena knjiga Tu ležim in krvavim.

Film je dobil več festivalskih nagrad, med drugim za najboljši filmski prvenec.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Vsi na kolo

TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2024. Režija: Petra Hauc. Dok. odd. 30 min.

Karl von Drais na svojem prvem dvokolesu 1819. Foto Wikipedia

Kolesarstvo je v Sloveniji eden izmed najbolj množičnih športov in oblik rekreacije – tudi zaradi uspehov naših kolesarjev, ki krojijo sam svetovni vrh.

Čeprav se nam zdi vožnja s kolesom danes nekaj samoumevnega, je od prve minilo le dvesto let, izum kolesa pa je bil verjetno posledica izbruha vulkana. S t. i. samovozom se je leta 1817 prvi peljal nemški izumitelj Karl von Drais.

Kolo je konec 19. stoletja na Slovenskem prehitelo druge poletne športe in hkrati ponudilo meščanom nov vzorec izletništva, zabave in potovanj, postalo pa je celo simbol ženske emancipacije.

Peklenska kuhinja (Premiera)

Planet TV ob 21.10

Hell's Kitchen. ZDA, 2021. 20. sezona. 1. del. Režija: Sharon Trojan Hollinger. Resn. šov. 60 min.

Peklenska kuhinja. Foto Planet TV

Znani kuharski mojster Gordon Ramsay preizkuša nadobudne mlade kuharje z vrsto zahtevnih kuharskih in strežnih izzivov v svoji hollywoodski restavraciji Hell's Kitchen, da bi našel pravega za položaj glavnega kuharja v eni od svojih restavracij. To je zadnja sezona, ki so jo posneli v Nevadi, preden se je šov vrnil v Kalifornijo. V novi sezoni nastopajo kuharji stari 23 let ali manj. Osemanjst ambicioznih mladih ljudi se tako spopade za glavno nagrado ...

Frida Kahlo: Ljubezen in izguba

TV SLO 1 ob 20.35

Becoming Frida Kahlo: Love and Loss. VB., 2023. 2/3. Režija: Louise Lockwood. Dok. ser. 55 min.

Frida Kahlo: Ljubezen in izguba. Foto TVS

Življenje Fride Kahlo, ene največjih umetnic dvajsetega stoletja, je še danes ovito v tančico skrivnosti.

Drugi del dokumentarne serije se osredotoča na tako imenovano ameriško obdobje Fride Kahlo in Diega Rivere. Leta 1930 sta zakonca z vlakom odpotovala v San Francisco, leto dni pozneje pa sta na povabilo družine Rockefeller odšla v New York, kjer je Diego Rivera naslikal nekaj svojih najslovitejših muralov, Frida Kahlo pa je s svojim delom in ekstravaganco zbudila veliko zanimanja pri newyorški družabni smetani. Nekaj časa sta preživela tudi v Detroitu, kamor je Diega povabila družina Ford.

Obdobje v ZDA je bilo za Frido polno bridkosti, saj je v četrtem mesecu nosečnosti spontano splavila, le mesec dni pozneje pa ji je umrla še mama. A pretresov tudi po vrnitvi v domovino še ni bilo konec.