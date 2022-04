TV namigi: Afriški kralji, Ameriške sanje in Fantazijski otok

Ponedeljek, 4. aprila

Afriški kralji: Preteklost, sedanjost in prihodnost: TV SLO 2 ob 19.05

Die Könige Afrikas: Tradition und Aufbruch. Avstrija, 2019. 1/3. Dok. serija. 55 min.

Avstrijski umetnostni zgodovinar in fotograf Alfred Weidinger v seriji obišče Mali, Gano, Sierro Leone, Ugando in Esvatini, nekdanji Swaziland. Tam posname in tako ohrani pričevanja o starodavnih afriških kraljestvih, pa tudi razišče, kako jih postopno spreminjajo sodobnost in različna verstva, predvsem islam.

V prvem delu spoznamo Dogone v Maliju in njihove voditelje, tako imenovane hogone. Ti so že od nekdaj duhovni vodniki vaških skupnosti, vendar je njihov vpliv s širjenjem islama začel zamirati.

Ameriške sanje: Kanal A ob 22.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Company Men. ZDA, 2010. Režija: John Wells. Igrajo: Ben Affleck, Tommy Lee Jones, Chris Cooper, Suzanne Rico, Kent Shocknek. Drama. 125 min.

Ameriške sanje Foto Pro Plus

Leto 2008. Ameriško gospodarstvo se sesuva. Bobby je napihnjen tržnik velike korporacije z odlično plačo, ki nenadoma postane tehnološki višek. V tej vlogi se mu pridružita tudi sodelavca Gene in Phil

Ko se možje s težavo poslavljajo od svojih porschejev, v gledalcu ne zbudijo ravno velikega sočutja, a ko Bobby sprejme delo pri svaku gradbeniku (nad katerim se najprej sicer vzvišeno zmrduje), film izrazi svoje sporočilo o dostojanstvu ameriškega delavca. Odlična igra vseh vpletenih odtehta dejstvo, da film včasih dobi preveč pridigarski pridih.

Fantazijski otok: Fox Life ob 21.00

Fantasy Island. ZDA, 2021. 1. sezona. 1/10. Režija: Adam Kane. Igrajo: Roselyn Sanchez, Kiara Barnes, John Gabriel Rodriquez, Eddie Cahill. TV-serija. 60 min.

Fantazijski otok Foto Fox

Serija se odvija v luksuznem letovišču, kjer gostom izpolnijo vse želje, čeprav redko tako, kot so pričakovali. Poglablja se v vprašanja (velika in majhna), ki nam kratijo spanec.

Vsaka epizoda prinaša čustvene in provokativne zgodbe o ljudeh, ki prispejo s sanjami in željami, ter odidejo razsvetljeni in spremenjeni zaradi magičnega realizma Fantazijskega otoka. Je nadaljevanje istoimenske serije iz leta 1977.