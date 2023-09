TV namigi: Arhiv, 70 let Avsenikove glasbe in Murdochove skrivnosti

Petek, 22. septembra

Arhiv (Premiera): HBO ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Archive. VB, 2020. Režija: Gavin Rothery. Igrajo: Theo James, Stacy Martin, Rhona Mitra, Peter Ferdinando, Lia Williams. Drama/triler. 110 min.

Leto 2038. George je inženir, ki poskusno dela z umetno inteligenco in je že ustvaril dva poskusna robota. Njegovo podjetje je razvilo tehnologijo za »arhiviranje« zavesti po smrti. Tudi George je arhiviral zavest svoje pokojne žene in zdaj ima do dvesto ur pogovorov z njo. A njun čas se izteka in ženin glas bo kmalu za vedno utihnil.

George se zato odloči skrivaj ustvariti tretjega robota in vanj vsaditi zavest svoje žene. A eden od dveh prej ustvarjenih robotov postane ljubosumen.

Učinkovita meditacija o ljubezni in človeški naravi za ljubitelje znanstvene fantastike, so rekli kritiki.

70 let Avsenikove glasbe: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Avtor: Andrej Hofer. E2. Glasb. odd. 85 min.

70 let Avsenikove glasbe. Foto TVS

Bogat arhiv TV Slovenija hrani številne mejnike v glasbeni zgodovini. Izbrali so nekaj utrinkov z Gala koncerta Avsenikov iz Bele dvorane v Velenju (1999), Venček polk v izvedbi Gašperjev z Vero Šolinc, koncerta Ne sveti zvezda v noč svetleje (s pevci popularne glasbe), koncerta Avsenik s Simfoniki RTV SLO iz leta 2017, videli pa boste odlične izvedbe melodij bratov Avsenik iz oddaje V petek zvečer: Vivere – Prelepa Gorenjska.

Zgodbe in spomine na velikana domače glasbe bodo pripovedovali: Kristijan Šmid, Jožica Svete, Tomaž Guček, Dušan Hren, Igor Pirkovič, Patrik Greblo. Gledalce bodo pozdravili tudi oboževalci Avsenikove glasbe z vseh koncev sveta.

Murdochove skrivnosti (Premiera): Fox Crime ob 16.20

Murdoch Mysteries. Kan., 2013. 7. sezona. 1/18. Režija: Laurie Lynd. Igrajo: Yannick Bisson, Thomas Craig, Helene Joy, Jonny Harris. Nad. 60 min.

Murdochove skrivnosti. Foto Fox Crime

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje stoletja detektiv William Murdoch preiskuje zločine z novim, bolj znanstvenim pristopom. Njegov nadrejeni, inšpektor Brackenreid, ga sicer podpira, a se mu zdijo Murdochove metode precej neverjetne.

Sezona se začne, ko se Murdoch na krovu razkošne potniške ladje spet združi z ljubljeno Julio. Njuno srečanje pa je izredno kratko, saj že kmalu po izplutju domnevno potisnejo hčerko lastnika ladje čez krov.