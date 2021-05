TV namigi: Aurora, Neustrašna in Ubij Eve

Sreda, 26. maja





Aurora, mlada in neukrotljiva žurerka, spozna Dariana, iranskega priseljenca. Oba sta po svoje obupana in razočarana. Darian beži pred smrtjo, Aurora beži pred ljubeznijo. Darian potrebuje finsko žensko, da jo poroči in tako ubeži vsem begunskim pastem, Aurora pa potrebuje ljubezen, da ubeži pred samo seboj. Čeprav tega še ne vesta, oba potrebujeta eden drugega, da bi končno enkrat nehala bežati.Film, ki se loteva tem, kot so imigracija, rasizem in zloraba alkohola, vseeno ves čas ohranja svoj lahkoten ton.Jodie Foster je zaslovela kot prostitutka v Taksistu, čez tri desetletja pa tako kot Travis Bickle v omenjenem filmu pravico vzame v svoje roke in se poda na maščevalni pohod. Njena junakinja Erica Baine je bila namreč srečna radijska voditeljica, dokler je ni doletel nasilen napad. Skupina brutalnežev je napadla Erico in njenega zaročenca, on je umrl, ona je sicer preživela, a njen svet se je sesul. Sestavljati ga začne tako, da se odloči za maščevanje.Fosterjeva s svojo prepričljivo igro sicer klasično maščevalno zgodbo naredi večplastno, Jordan pa s spretno režijo preseže žanr in uspešno doda tudi vidik paranoje, ki je zajela ameriško družbo.Eve Polastri je uslužbenka tajne službe z ostrim umom, katere enolično pisarniško delo ne izpolnjuje njenih fantazij o tem, da bi bila vohunka. Villanelle je iznajdljiva morilka po naročilu, vajena razkošja, ki ji ga omogoča njena nasilna služba.Njuni poti se prekrižata, ko ena od morilkinih žrtev postane agentkin primer. Inteligentni nasprotnici postaneta enako obsedeni druga z drugo in se spustita v nevarno igro mačke in miši.