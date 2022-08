TV namigi: Beg iz Eritreje, Šivi in Slepa pega

Torek, 9. avgusta

Beg iz Eritreje: TV SLO 1 ob 20.50

Escaping Eritrea. ZDA, 2021. Režija: Evan Williams. Dok. odd. 65 min.

Eritreja velja za afriško Severno Korejo. Odkar se je leta 1991 z vojno odcepila od Etiopije, oblasti nikoli niso vzpostavile parlamenta, razpisale volitev, omogočile neodvisnega sodstva ali svobodnih medijev. Zaradi nenehnih spopadov z Etiopijo je predsednik razglasil obvezno služenje vojaškega roka za vse. Pogosto gre za prisilne rekrutacije, tudi otrok, služenje pa se rado zavleče v nedogled. V zadnjih dveh desetletjih je državo zato zapustilo že več kot pol milijona prebivalcev. Bežijo, kot sami opisujejo, pred zatiralsko strahovlado, ki svoje ljudi muči v prenatrpanih zaporih.

Dokumentarna oddaja predstavi petletno preiskovalno delo zbiranja presunljivih skrivnih posnetkov in pričevanja prebežnikov.

Šivi: TV SLO 2 ob 20.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Šavovi. Srb., 2019. Režija: Miroslav Terzić. Igrajo: Snežana Bogdanović, Marko Baćović, Jovana Stojiljković, Vesna Trivalić, Dragana Varagić. Drama. 95 min.

Ana je prepričana, da je bil njen novorojenček, ki so ga pred osemnajstimi leti razglasili za mrtvega, v resnici ukraden in prodan za posvojitev. Nova sled ji vzbudi upanje, da ga bo končno našla, in poda se v neusmiljen boj s policijo, bolnišnično birokracijo in celo lastno družino, odločena, da bo naposled izvedela resnico.

Šivi so zgodba o ženski, ki se sama bori proti družbi, ki ni nič manj kruta od laži, v katerih je živela do takrat. Film, posnet po enem največjih škandalov v sodobni Srbiji, je bil premierno prikazan na Berlinalu, kjer je osvojil nagrado Europa Cinemas.

Slepa pega: Fox ob 20.00

Blindspot. ZDA, 2017. 3. sezona. 1/22. Režija: Martin Gero. Igrajo: Trieste Kelly Dunn, Fabrizio Brienza, Ennis Esmer, Luke Mitchell, Jeremy Crutchley. TV-serija. 60 min.

Slepa pega Foto Fox

Serija se je začela, ko so neznanko, ki se ni spominjala svoje preteklosti, golo in polna tetovaž našli na Times Squaru, na hrbtu pa je imela tetovirano ime agenta Kurta Wellerja.

Nova sezona se začne po letu in pol, odkar se je ekipa FBI razšla v skrivnostnih okoliščinah. Zdaj jih nova krizna situacija spet pripelje skupaj.