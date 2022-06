TV namigi: Beli bojevnik v črni obleki in Nočna patrulja

Četrtek, 9. junija

Beli bojevnik v črni obleki: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2021. Režija: Maja Weiss. Dok. film. 55 min.

Film o vlogi in vplivu Ivana Krambergerja, dobrega človeka iz Negove, na osamosvojitev Slovenije. Film je dvojni portret Ivana Krambergerja, sina in očeta, in v žanru raziskovalnega dosjeja raziskuje vpliv in vlogo Ivana Krambergerja (očeta) na osamosvojitvene procese v Sloveniji, ki jih Ivan Kramberger (sin) raziskuje pred kamero za magistrsko nalogo s pomočjo intervjujev in z ogledovanjem bogatega arhivskega gradiva. Intervjuva slovenske osamosvojitelje – politike prve slovenske vlade 1990–1992, zgodovinarje, novinarje, očetove sodelavce in sopotnike ter družino. Za očeta se je življenjska pot končala 7. junija 1992 kot prvi politični umor v osamosvojitveni Sloveniji; sin je bil star šest let.

Nočna patrulja: Kanal A ob 21.50

Crown Vic. ZDA, 2019. Režija: Joel Souza. Igrajo: Thomas Jane, Bridget Moynahan, David Krumholtz, Scottie Thompson, Luke Kleintank. Akc. film. 130 min.

Izkušeni policist Ray in njegov partner Nick, ki je začetnik na usposabljanju, se odpravita na nočno patruljo po mestnih ulicah Los Angelesa. Med patruljo se Ray in Nick zapleteta v pogovor o svojih pogledih na življenje ter poskušata zaustaviti nepridiprave, ki jima pridejo naproti. Tekom noči ju bo niz dogodkov pripeljal do odgovora na vprašanje, če je policijski poklic res vreden tega, da nenehno tvegaš svoje življenje. Moža v modrem namreč niti ne slutita, da se bosta naslednjih nekaj ur do zore spominjala do konca življenja.

Frederick Douglass: V petih govorih: HBO ob 21.50

Frederick Douglass: In Five Speeches. ZDA, 2022. Režija: Julia Marchesi. Dok. film. 60 min.

Po biografiji zgodovinarja Davida Blighta je nastal dokumentarec, ki predstavlja življenje Fredericka Douglassa. Po begu iz sistema suženjstva pri 20. letih je Douglass postal najbolj slaven Afroameričan v 19. stoletju. Ta položaj pa je dosegel na podlagi moči svojih besed. Samouk Douglass je bil pisatelj in mojstrski govornik, ki je ustvarjal govore, ki so izpostavljali ameriško hinavščino in izzivali narod, naj živi v skladu s svojimi temeljnimi načeli. Dokumentarec ponuja nov pristop k razumevanju njegove zgodbe.