TV namigi: Biti ženska, biti Zofka Kveder, Kriva pota ...

Torek, 15. marca

Biti ženska, biti Zofka Kveder: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2022. Režija: Alma Lapajne. Igrano-dok. film. 55 min.

Zofka Kveder (1878–1926) je bila ena od literarnih ustvarjalk, ki je bila v času svojega življenja deležna vrste napadov in tudi kasneje pogosto omalovaževanja svojega dela. V zadnjem obdobju ji vrsta znanstvenih obravnav, monografske publikacije in izdaja njenih zbranih del prinašajo zasluženo vrednost in odmevnost. Film prikazuje njeno bitko, skozi katero se razvije v polnokrvno žensko in ustvarjalko. Ali kot je sama zapisala: Šele me, sodobne žene, smo odkrile ono, čemur pravimo duša, odkrile smo v sebi lastno voljo, lastno presojo, samozavest osebnosti. Dramska igralka Saša Mihelčič upodablja odločilne izseke iz njenega življenja, med drugim v Trstu, Ljubljani in Zagrebu, kjer je živela dve desetletji.

Kriva pota: Brio ob 22.10

Breaking Bad. ZDA, 2008. 1. sezona. 1/7. Režija: Vince Gilligan. Igrajo: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Evan Bobrick, Max Arciniega. TV-serija. 70 min.

Walter je povsem običajen in ne preveč karizmatičen učitelj kemije, ki skupaj s svojo ženo komaj zasluži, da preživi mesec. Povrh vsega ima njun trmast sin Walter ml. možgansko paralizo. Kot da življenje ni že dovolj težko, Walter izve, da je zbolel za rakom. Njegovo stanje je tako resno, da mu zdravniki napovedujejo skorajšnjo smrt. Toda Walterja novica ne potre, temveč nasprotno. Ker se zaveda, da mora poskrbeti za svojo družino in da pri tem nima kaj izgubiti, se odloči, da se bo podal na pot kriminala, začel preprodajati drogo in na ta način domov prinesel denar.

Mož, ki ga Putinu ni uspelo ubiti: TV SLo 2 ob 20.10

The Man Putin Couldn't Kill. VB, 2021. Režija: Jon Blair. Dok. film. 90 min.

Avgusta 2020 je na letalu, ki je bilo namenjeno v Moskvo, ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni začel kričati zaradi neznosnih bolečin. Letalo so takoj preusmerili v najbližje mesto in nezavestnega Navalnega odpeljali v bolnišnico. Film nagrajenega režiserja razgrne neverjetno zgodbo, ki je sledila. Svetovni voditelji so pritisnili na predsednika Putina, da je le dovolil prepeljati Navalnega v Berlin. Raziskovalni novinarji so dokazali, da so Navalnega skušali ubiti pripadniki ruske nacionalne varnostne agencije FSB.