TV namigi: Borg in McEnroe, Osebna vojna in Potnik

Sobota, 13. marca



Borg in McEnroe: TV SLO 2 ob 20.05

Osebna vojna: TV SLO 1 ob 22.40

Potnik: Kanal A ob 20.00

Poletje 1980. Björn Borg je najboljši tenisač na svetu. Močan, neskončno discipliniran igralec je tik pred tem, da osvoji svoj peti wimblednoski naslov. Edina ovira je neznansko nadarjeni, a tudi nepredvidljivi mladi Američan, John McEnroe.Film prek te razburljive partije spremlja razvoj kariere dveh teniških legend, Borga in McEnroeja in se osredotoča predvsem na rivalstvo mož, ki si ne bi mogla biti bolj različna. Zahvaljujoč tej dvojici, je tenis v 80-ih letih doživel razcvet in njuni dvoboji bodo za vedno ostali znani kot klasika.Biografska drama pripoveduje resnično zgodbo o vojni poročevalki Marie Colvin. Neustrašen uporniški duh jo je gnal na različna vojna območja, od Čečenije do Šrilanke, kjer je leta 2001 v eksploziji granate izgubila oko. Čeprav so travmatične izkušnje zahtevale visok davek, je Colvinova skupaj z vojnim fotografom Paulom Conroyem pogumno izpolnjevala svoje temeljno poslanstvo – pokazati svetu pravo ceno vojne. To je počela vse do leta 2012, ko je v Siriji umrla.Film je bil nominiran za dva zlata globusa – za najboljšo glavno igralko in za najboljšo pesem (Annie Lennox).Michael Woolrich je zavarovalnški agent, ki se že deset let na delo vozi z istim vlakom. Nekega dne pa se njegova sicer rutinska vožnja sprevrže v nesluteno nočno moro, ko ga ogovori skrivnostna neznanka.Michael mora v zameno za bogato nagrado odkriti identiteto skritega potnika in razvozlati uganko, še preden vlak prispe na končno postajo. Kmalu se znajde v divjem vrtincu kriminalne zarote, ki ima lahko usodne posledice tako zanj kot za ostale potnike, ki so se po naključju skupaj z njim znašli na vlaku.