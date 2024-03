TV namigi: Brina in Lukec na Kilimandžaru in Joči, mačo

Sreda, 20. marca

Projekt Kili, Z otroki na streho Afrike (Premiera): TV SLO 2 ob 17.55

Slo., 2023. Režija: Gregor Kresal. Dok. film. 55 min.

Družinski dokumentarni film pripoveduje zgodbo dve otrok, petnajstletne Brine in desetletnega Lukca, dveh nadebudnih planincev, ki navdušeno sprejmeta očetov izziv, da bi se skupaj povzpeli na Kilimandžaro.

Foto TVS

Spremljamo njune enoletne priprave na ta velik podvig, ki pa niso vključevale samo dvigovanja ravni fizične kondicije, temveč so zahtevale tudi učenje zakonitosti obnašanja človeškega telesa na veliki višini in s tem povezane višinske priprave. Njun zaključni vzpon proti zasneženi strehi Afrike, proti znamenitemu vrhu visokem skoraj šest tisoč metrov se je začel ob polnoči, na božič leta 2019.

Film je delo slovenskega alpinista in režiserja Gregorja Kresala, ki se je podpisal tudi pod večkrat nagrajeni film Sfinga.

Joči, mačo (Premiera): Kanal A ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Cry Macho. ZDA, 2021. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau, Amber Lynn Ashley, Brytnee Ratledge. Drama. 135 min.

Joči, mačo. Foto Kanal A

Film je ganljiva zgodba o nekdanjem prvaku v rodeu, ki ga najamejo, da v Mehiki ugrabi mladeniča in ga združi z njegovim očetom v ZDA.

Leto 1979. Ostarelega nekdanjega zvezdnika rodea Mika Mila (Clint Eastwood) nekdanji šef najame, da v Mehiki ugrabi njegovega 13-letnega sina Rafa, čigar mati je alkoholičarka, in ga privede nazaj v Teksas. Par se med prečkanjem Mehike spopada z nepričakovanimi težavami, življenja naveličan jezdec pa najde odrešitev tako, da fanta nauči, kaj pomeni biti dober človek.

Ovna: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Rams. Avstral., 2020. Režija: Jeremy Sims. Igrajo: Sam Neill, Michael Caton, Wayne Blair, Kipan Rothbury. Kom. 120 min.

Ovna. Foto TVS

Film je predelava istoimenskega islandskega filma iz 2015.

V oddaljeni zahodni Avstraliji živita ostarela in odtujena brata Colin (Sam Neill) in Les (Michael Caton), ki sta na bojni nogi. Vsak zase redita svojo čredo ovac, in čeprav živita drug ob drugem kot soseda, sta v resnici svetove narazen. Lepega dne pri Lesovem plemenskem in nagrajenem ovnu odkrijejo redko in za drobnico smrtonosno bolezen. Krajevne oblasti odredijo »očiščenje« celotne doline. Brata se odzoveta vsak po svoje. Medtem ko se Colin na videz podredi veterinarski inšpekciji, a jo v resnici prelisiči, se Les postavi za okope svoje hiše in jezno kljubuje …