TV namigi: Dansko dekle, Jimmy Vestvood in Zlom

Ganljiva biografska drama je prirejena po istoimenskem romanu avtorja Davida Ebershoffa.Zakonca Wegener spoznamo leta 1926 v slikovitem Københavnu. Tam Einar kot krajinski slikar uživa pomemben status v umetniških krogih, medtem ko se njegova žena Gerda s svojimi portreti uglednih državljanov še vedno uveljavlja. Par je sicer srečno poročen, njun zakon je ljubeč in močen, vseeno pa se jima popolna zasebna in poslovna blaginja nekoliko izmikata. Nekega dne povsem nedolžna prošnja sproži usoden preobrat.Iranski imigrant na loteriji zadane zeleno karto za ZDA in se preseli v Los Angeles, da bi končno uresničil svoje sanje in postal ameriški junak. Jimmy Vestvood bi rad bil junaški policist kot njegov idol Steve McQueen v filmu Bullitt. Toda zaposli se kot varnostnik v perzijski trgovini.Njegovo naivnost kmalu izkoristi pokvarjeni prekupčevalec z orožjem, ki ga najame kot zasebnega preiskovalca, zaradi česar ga zamenjajo za nevarnega terorista. Kako bo oblasti prepričal, da nima zlih namenov in rešil nastalo zmešnjavo?Mešanica kriminalke in sodne drame temelji na spopadu dveh močnih osebnosti.Prva je milijonar Ted Crawford, ki ni mogel prenesti, da ga žena vara, in jo je hladnokrvno umoril. Druga je ambiciozen pomočnik državnega tožilca Willy Beachum, ki misli, da je primer le formalnost, ki bo še izboljšal njegovo 97-odstotno uspešnost. A ne ve, da ga ima Ted namen zmleti.