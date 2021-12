TV namigi: Dedki, Tok in Sanjski konj

Sreda, 15. decembra

Dedki: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Abuelos. Špa., 2019. Režija: Santiago Requejo. Igrajo: Carlos Iglesias, Roberto Álvarez, Ramón Barea, Mercedes Sampietro, Clara Alonso. Kom. 95 min.

Isidro, Arturo in Desiderio so ostareli prijatelji z zelo različnimi usodami: Isidro je šestdesetletnik, nezaposlen prodajalec, poročen z Amalio. Že dve leti išče novo službo, medtem pa skrbi za svoja vnuka. Arturo je večni ljubimec, znan pisatelj ljubezenskih romanov, ki doživlja ustvarjalno krizo. Nepričakovano ga obišče odtujena hči Violeta s hčerko Marcelo. Desiderio pa je sedemdesetletni upokojeni avtocestni uslužbenec, ki mora v svoje stanovanje sprejeti sina in snaho, ker sta izgubila hišo. Nekega dne pa Isidro dobi zamisel, da bi odprl varstvo za otroke …

Tok (Flow): TV SLO 2 ob 22.50

Slo., 2016. Avtorice: Ana Čigon, Saša Spačal in Ida Hiršenfelder. Dok. film. 65 min.

Tok (Flow) Alja Berčič Ivanuš pilotka Foto Tomi Lombar

Osem sogovornic, ki delujejo v širokem spektru znanstvenih in tehničnih poklicev – od umetne inteligence do programiranja ali letalstva – v dokumentarnem filmu predstavlja pogoje, v katerih so se začele zanimati za tehnologijo, na katere ovire so pri tem naletele in kako so se z njimi spopadale. V večini tehničnih poklicev so ženske še vedno zelo slabo zastopane. Tiste, ki so v ta področja vendarle vstopile, navadno kažejo izrazito pozitiven odnos do svojega dela in strokovnost v poklicu.

Film razkriva prikrito diskriminacijo žensk, ki jim še vedno preprečuje enakopraven dostop do določenih družbenih sfer.

Sanjski konj: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Dream Horse. VB, 2020. Režija: Euros Lyn. Igrajo: Toni Collette, Owen Teale, Alan David, Lynda Baron, Damian Lewis. Bio. film. 115 min.

Sanjski konj Foto HBO

Resnična zgodba o dirkalnem konju z imenom Dream Alliance in njegovi lastnici. Jan Vokes (Collette) je točajka iz majhnega kraja v Walesu z malo denarja in brez izkušenj s konjskimi dirkami, a prepriča sosede, naj s svojimi skromnimi prihranki finančno podprejo konja Dream Alliance in pomagajo pri elitnem tekmovanju Welsh Grand National. Investicija se jim izplača, saj se Dream Alliance povzpne do najvišjih mest in nazadnje postane simbol upanja za revno skupnost.