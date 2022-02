TV namigi: Delo na zahtevo in Jumanji: Naslednja stopnja

Nedelja, 27. februarja

Delo na zahtevo: TV SLO 1 ob 20.55

The Gig Is Up. Kan., 2021. Režija: Shannon Walsh. 60 min.

Wolt, Amazon, Uber – mnogi vedo, kako preprosto je uporabljati njihove aplikacije in kako privlačne so njihove cene. Po vsaki opravljeni storitvi uporabnika aplikacije povabijo, da jo oceni. Le malokdo pa se zaveda, kakšne posledice pomeni njegova sodba za človeka, ki s torbo na ramenih kolesari skozi mesto. Dokumentarna oddaja razkriva zgodbe nevidnih in zlahka nadomestljivih ljudi, ki delajo v t. i. ekonomiji na zahtevo. Milijoni posameznikov, ki jih je privabila obljuba prožnega delovnika in nadzora nad zaslužkom, so se znašli v povsem drugačni resničnosti. Razmere za delo so pogosto nevarne, plačilo pa se spreminja brez vnaprejšnjega obvestila.

Jumanji: Naslednja stopnja: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Jumanji: Next Level. ZDA, 2019. Režija: Jake Kasdan. Igrajo: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Awkwafina. Pust. film. 150 min.

Kar nekaj časa je minilo, odkar so Spencer, Fridge, Bethany in Martha zaigrali davno pozabljeno igro. Ko se junaki vnovič spustijo v »Jumanji«, da bi rešili prijatelja, odkrijejo, da nič ni tako, kot so pričakovali. Pravila so se spremenila, kot se je tudi sama ekipa, ki se je ponovno znašla v njej. Avatarji so drugačni, vpleteni so novi liki, igra pa je še težja in veliko nevarnejša kot prej. Igralci bodo morali pogumno prehoditi neznane in neraziskane predele, od neizprosnih puščav do zasneženih gora, da bi premagali najnevarnejšo igro na svetu.

Črni trg z Mariano Van Zeller: Meta: National Geographic ob 22.00

Trafficked With Mariana Van Zeller: Meth. ZDA, 2021. 2. sezona. 1/10. Dok. ser. 55 min.

Novinarka Mariana van Zeller nadaljuje svoje raziskovanje najbolj nevarnih črnih trgov podzemnega sveta. Teme tokratne sezone vključujejo van Zellerjevo, ki razkriva delovanje romantičnih goljufij; gre po sledeh mete, se odpravi na divje potovanje po kalifornijskem črnem trgu trave ...