TV namigi: Dnevnik fotra, Terminal in Friedemann Vogel

Sreda, 11. maja

Dnevnik modernega fotra: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Deniček moderniho fotra. Češ., 2021. Režija: Jan Haluza. Igrajo: Lucie Benesová, Lukás Hejlík, Andrea Hoffmannová, Robert Jasków, Ivan Lupták. Kom. 115 min.

Komedija o prvem starševstvu. Ko Nataša in Dominik nenadoma in po naključju postaneta starša, se morata najprej dogovoriti, ali bosta skupaj vzgajala otroka ali ne. Kmalu se izkaže, da ima Dominik nestalno službo, Nataša pa ima stalno službo in lahko poskrbi za reden dotok denarja za vzgojo in skrb za otroka.

Zadeva je torej jasna, Dominik bo ostal doma in skrbel za otroka vsaj prvo leto, Nataša bo hodila v službo in služila denar. Na videz hladen dogovor začne delovati; Dominik skrbi za otroka, a ker tega sprva ne zna, se mu dogaja vse mogoče …

Terminal: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Terminal. ZDA, 2004. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride. Drama/kom. 150 min.

Terminal Foto Pro Plus

Gumpovska mešanica komedije in sentimentalizma s ščepcem Brodoloma ni eden od Spielbergovih biserov, je pa zaradi njegove obrtniške spretnosti in prepričljivosti glavnega igralca še vedno gledljiv film.

Viktor Navorski iz Krakozije, izmišljene sosede Rusije, prileti v New York. Ravno v času njegovega leta se je v Krakoziji zgodil vojaški prevrat in Viktorjeva viza zato ni več veljavna. Ker ZDA še niso priznale nove države, ga ne morejo niti deportirati. Viktor tako obtiči na letališču ...

Friedemann Vogel – utelešenje plesa: TV SLO ob 20.05

Friedemann Vogel - Incarnation of the Dance. Nem., 2020. Režija: Katja Trautwein. Plesno-dok. film. 65 min.

Friedemann Vogel – utelešenje plesa Foto Tv Slo

Friedemann Vogel je zmagovalec številnih prestižnih mednarodnih plesnih tekmovanj in velja za enega najboljših baletnih plesalcev današnjega časa. Intimen televizijski portret sledi Voglovi plesni poti po svetovnih odrih in ponuja vpogled v njegovo življenje plesalca. Redni treningi in vaje, osamljenost na turnejah in strah pred poškodbo, ki bi lahko prekinila kariero, so teme, ki jih osvetljuje ta vizualno privlačen dokumentarni film.