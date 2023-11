TV namigi: dobrodelni večer z Rogličem in ginekologinja, ki oropa banko

Sreda, 15. novembra

Dobrodelni večer s Primožem Rogličem: TV SLO 2 ob 20.00

Slo., 2023. Voditelja: Anja Hlača Ferjančič in Anže Bašelj. Prenos. 95 min.

Olimpijski komite Slovenije bo v sodelovanju s Fundacijo Leona Štuklja in Miroslava Cerarja tudi letos organiziral dobrodelno gala prireditev za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij.

Lani je bila ambasadorka programa Botrstvo v športu nekdanja alpska smučarka Tina Maze, letos pa je to nalogo opravljal kolesar Primož Roglič. Na prireditvi bodo prisotni številni gostje, povezani z našim izjemnim kolesarjem.

Ženska na strehi: TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Kobieta na dachu. Koprod., 2022. Režija: Anna Jadowska. Igrajo: Dorota Pomykala, Bogdan Koca, Adam Bobi. Drama. 95 min.

Film tedna: Ženska na strehi. Foto TVS

Drama, navdihnjena po resničnih dogodkih. Mira, umirjena gospa pri šestdesetih letih, ima na videz normalno življenje. Toda nekega dne začne svoj vsakdan nekoliko drugače, pravzaprav zelo drugače; najprej se zgodaj zbudi, da sušiti družinsko perilo, nato kupi hrano za svojo akvarijsko ribo in … nenadoma opravi bančni rop z domačim kuhinjskim nožem. Rop je res amaterski, saj niti ne ve, kako naj ga izpelje. Tudi bančna uslužbenka se je prav nič ne ustraši in brez pomislekov obvesti policijo.

Mira, ki je sicer zaposlena ginekologinja v porodnišnici, ugotovi, da lahko njeno potrebo po denarju preseže le potreba po ljubezni. Toda Mira jo je izgubila nekje na poti med službo in domom, med možem in njunim odraslim sinom, ki imata zanjo in njene napol izražene potrebe vse manj posluha. Miro kmalu obišče policija in še poveča njeno stisko, ki jo prepelje na rob obupa …

Borec: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Fighter. ZDA, 2010. Režija: David O. Russell. Igrajo: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo, Mickey O'Keefe. Bio. film. 135 min.

Borec. Foto Kanal A

Življenjska zgodba o boksarju »Ircu« Mickyju Wardu in njegovem bratu ter trenerju Dicku Eklundu, posneta po resničnih dogodkih.

Za Mickyja Warda (Mark Wahlberg) je boks družinski posel. Njegova mama (Melissa Leo) je njegova menedžerka, njegov polbrat Dicky (Christian Bale), nekoč tudi sam obetaven boksar, pa je njegov precej nestanoviten trener. Dicky se bori z lastnimi demoni in njun eksplozivni odnos grozi, da bo pokopal oba. A potem se stvari spremenijo. Brata proti vsem pričakovanjem naporno trenirata za zgodovinski boksarski naslov, ki naj bi vnovič povezal njuno razbito družino in njunemu rojstnemu mestu povrnil tisto, kar vsi že dolgo pogrešajo: ponos.