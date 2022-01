TV namigi: Dolina rož, Resnica o Amy in Bodi moj glas

Nedelja, 30. januarja

Dolina rož: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. 1/3. Igrajo: Sebastian Cavazza, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Nika Rozman. Nad. 50 min.

Po slabem razpletu kriminalistične akcije v Leninovem parku se Taras odloči za novo poklicno pot, zasebnega detektiva.

Najprej ga najame premožna Ljubljančanka Klara Zupet. Ta želi, da Taras zasleduje novo ženo njenega bogatega očeta, vplivnega podjetnika Zupeta, saj je prepričana, da je z njim samo zaradi koristoljubja. Čeprav Tarasu primer ni po godu, ga zaradi finančne stiske sprejme. Na prvi pogled neškodljiva naloga postane usodna za Tarasa, saj se zasledovanje zaključi s tremi trupli. Tako se njegove poti kmalu prekrižajo s potmi njegove nekdanje kriminalistične ekipe. Taras postane glavni osumljenec ...

Resnica o Amy: TV SLO 2 ob 21.00

Reclaiming Amy. Koprod., 2021. Režija: Marina Parker. Dok. odd. 55 min.

Resnica o Amy Foto Tv Slo

V tem s čustvi prežetem dokumentarnem pričanju družina in prijatelji izjemne in prezgodaj preminule britanske glasbenice Amy Winehouse razkrivajo življenjsko in ustvarjalno zgodbo prave glasbene ikone, ki se v mnogočem razlikuje od tiste, ki jo pozna širša javnost. Spregovorijo tudi, kako je nanje vplivala Amyjina smrt. Film ponuja dragocene posnetke glasbeničinega družinskega življenja in redko videne posnetke nekaterih glasbenih nastopov.

Britanska pevka Amy Winehouse je sicer umrla 23. julija 2011, stara komaj 27 let.

Bodi moj glas: TV SLO 1 ob 22.10

Be My Voice. Šved., 2021. Režija: Nahid Persson. Dok. odd. 60 min.

Bodi moj glas Foto Tv Slo

Novinarka in aktivistka Masi Alinedžad je glas milijonov iranskih žensk, ki se na družabnih omrežjih upirajo prisilni nošnji hidžaba.

Masi Alinedžad je na čelu gibanja, ki v sodobnem Iranu velja za hudo državljansko nepokorščino. Iz izgnanstva v ZDA spodbuja proteste v domovini, iranske oblasti, ki stopnjujejo nasilje v državi, pa jo skušajo omajati z grožnjami njenim družinskim članom …