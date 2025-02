TV namigi: dva domača – Jezdeca in Poharska komedija, in Luka

Sobota, 8. februarja

Slovesna otvoritev Evropske prestolnice kulture (Premiera)

TV SLO 1 ob 15.40, 17.20 in 17.55

Slo., 2025. Režija: Neda Rusjan Bric. Proslava. 40 min.

Nova Gorica in Gorica sta skupaj postali Evropska prestolnica Evrope 2025. Na slovenski kulturni praznik bodo to še posebej slovesno obeležili.

Na trgu Evrope, ki leži v obeh državah, bo ob 16. uri uradna slovesnost z nagovori. Občinstvo bodo nagovorili predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella ter drugi visoki gostje. Največ obiskovalcev in vrhunec programa organizatorji pričakujejo na umetniškem spektaklu ob 18. uri, ko bodo nastopili nekateri ključni umetniki in umetniške skupine, ki predstavljajo Slovenijo in njeno kulturo. Med njimi bodo tudi ustvarjalci prireditev, ki se bodo čez leto zvrstile v obeh Goricah in njuni okolici.

Je kir ke riku? Poharska komedija (Premiera)

Pop TV ob 16.15

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Slo., 2023. Režija: Andrej Pratnemer. Igrajo: Uroš Steklasa, Zala Žvikart Meglič, Stanka Macuh, Aleš Mrzdovnik, Franc Mažič. Kom. 75 min.

Je kir ke riku? Poharska komedija. Foto Pop TV

V idilično, na videz zaspano vasico pod Pohorjem pride Ljubljančan Gašper. Po dolgem času ga domov pripelje njegovo dekle Ana. Njun obisk sprva vznemiri njeno tradicionalno kmečko pohorsko družino, očeta Franca, teto Treziko ter sestrični Jolando in Klavdijo.

Nato se nemir preseli še na Aninega bivšega fanta, klenega Pohorca Toneta. Gašper pooseblja vse, kar se Pohorcem upira, zato se ga sklenejo čim prej znebiti.

Kako? Na veliko precej zabavnih načinov. Jim bo uspelo?

Jezdeca (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2022. Režija: Dominik Mencej. Igrajo: Timon Šturbej, Petja Labovič, Anja Novak, Nikola Kojo, Peter Musevski. Drama. 115 min.

Po ogledu filma Goli v sedlu najboljša prijatelja Tomaž in Anton, oba sredi dvajsetih let, oba iz iste vasice, svoja mopeda predelata v stilu chopperjev. Odpravita se na pot – Anton v želji, da bi na svoje dekle, ki študira v glavnem mestu in mu že več mesecev ni pisala, napravil vtis, Tomaž pa v iskanju duhovnih odgovorov na svoja videnja, upajoč, da ga bo pri tem vodila vera. Antonu se načrt izjalovi, a končno spozna svoje resnično poslanstvo – postane svetovni popotnik. Tomaž pa končno doživi razodetje – prvič v življenju spozna, da je bog ljubezen.

Pogosto poetična in še pogosteje zabavna drama z odlično igro.

Prvih 7

TV SLO 1 ob 22.00

Zgodba Luke Dončića v Dallasu. Dok. odd. Pon. 25 min

Prvih 7. Foto TVS

Novica, da se je košarkar Luka Dončić v ligi NBA iz Dallasa preselil v Los Angeles, je presunila svet. Slovenec v Teksasu tako ne bo nasledil velikega Dirka Nowitzkega in kariere ne bo preživel v le enem klubu, je pa v Dallasu pustil izjemen vtis.

V dokumentarnem filmu več o tem, kako rado ga je imelo deveto največje mesto v ZDA in kako je tam preživel svojih prvih sedem sezon v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Popolni dnevi (Premiera)

TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Perfect Days. Jap., 2023. Režija: Wim Wenders. Igrajo: Kôji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Miyako Tanaka, Long Mizuma. Drama. 125 min.

Film Popolni dnevi navdušuje po festivalih in prejema pomembne nagrade. Foto Kinodvor

Ganljiva filmska pesem o iskanju lepote v drobnih trenutkih vsakdanjega življenja. Film z nostalgičnim glasbenim izborom, ki vključuje klasike Louja Reeda, Patti Smith, Nine Simone in drugih, je Kodžiju Jakušu prinesel nagrado za najboljšega igralca v Cannesu. Nominacija za oskarja leta 2024 v kategoriji najboljši mednarodni film.

Hirajama se zdi popolnoma zadovoljen s preprostim življenjem čistilca stranišč v Tokiu. Živi v skromnem stanovanju, polnem starih kaset, knjig in fotografij. Njegovi dnevi potekajo v mirnem in ustaljenem ritmu: zjutraj vstane, si pristriže brke, poskrbi za svoje rastline, obleče modri kombinezon in sede v kombi. Na poti v službo posluša glasbo, med odmori fotografira drevesa, zvečer bere … Niz nepričakovanih srečanj pa postopoma razkrije več o njegovi preteklosti.