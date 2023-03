TV namigi: Emma Bovary, MasterChef Slovenija in Na dnu morja

Sreda, 8. marca

Emma Bovary (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Emma Bovary. Fr., 2021. Režija: Didier Bivel. Igrajo: Camille Metayer, Thierry Godard, Laurent Stocker, Alexandre Brasseur, Dominique Pinon. Drama. 110 min.

Drama in romanca po romanu Gustava Flauberta in njegove razvpite Gospe Bovary. Začne se s sodiščem leta 1857. Pisatelja Gustava Flauberta »priženejo« v sodno dvorano, kjer se pripravlja sojenje njegovi »obsceni in nemoralni« knjigi Gospa Bovary. Nasproti si stojita tožnik in Flaubertov zagovornik, med njima je sam Flaubert. Ko se spopadeta in pred poroto razgrneta vsak svoje dokaze, zapiske, opazke in drugo sodno gradivo, pred nami roman oživi. V vsej svoji očarljivosti se pred nas postavi Emma, ljubeča lepotica in polnokrvna hrepeneča ženska ...

MasterChef Slovenija (Premiera): Pop TV ob 21.10

Slo., 2023. Sodniki: Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Bine Volčič. Resn. šov. 65 min.

MasterChef Slovenija. Foto Pop TV

MasterChef Slovenija je kuharsko tekmovanje, tokrat na spored prihaja že deveta sezona šova, na sporedu pa bo od srede do petka. V MasterChefu se v kuharskih veščinah pomeri 16 ljubiteljskih kuharjev, ki se v vsaki oddaji preizkusijo v zahtevnih kuharskih izzivih. Njihovi krožniki nastajajo pod budnimi očmi sodnikov Luke Jezerška, Karima Merdjadija in Bineta Volčiča, priznanih slovenskih chefov.

Najprej bomo spoznali prvih 8 tekmovalcev, ki se bodo v paru borili proti svojemu nasprotniku. Kdo bodo prvi tekmovalci na balkonu?

Na dnu morja (Premiera): Kino ob 21.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Breaking Surface. Koprod., 2020. Režija: Joachim Hedén. Igrajo: Moa Gammel, Madeleine Martin, Trine Wiggen, Jitse Jonathan Buitnik, Remi Alashkar. Pust. drama. 90 min.

Na dnu morja. Foto Pop TV

Zgodba spremlja polsestri Ido in Tuvo, ki jima je skupna ljubezen do potapljanja. Skupaj se odpravita na tradicionalno potapljaško potovanje v odročni del severne Norveške in niti ne slutita, kaj ju čaka. Zgodi se nepričakovana nesreča, ko se odlomi del skale nad jezerom, ki pade na Ido in jo uklešči na dnu jezera. Tuva se na vse pretege trudi rešiti svojo polsestro, a kmalu ugotovi, da je situacija hujša, kot se je sprva zdelo ...