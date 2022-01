TV namigi: Gospod Holmes, Program in Tednik

Ponedeljek, 24. januarja

Gospod Holmes: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mr. Holmes. ZDA, 2015. Režija: Bill Condon. Igrajo: Ian McKellen, Laura Linney, Milo Parker, Hiroyuki Sanada. Krim. 115 min.

Neobičajna kriminalna drama prinaša drugačen pogled na življenje in delo najslavnejšega detektiva na svetu.

Leta 1947 se ostareli, že zdavnaj upokojeni Sherlock Holmes vrne s potovanja na Japonsko – kjer je bil med iskanjem redkega rastlinskega izvlečka japonskega popra priča uničujočim posledicam jedrskega opustošenja. Zdaj skupaj z gospodinjo in njenim sinom živi v zaspani vasici in se ukvarja s čebelarstvom. Sooča se s senilnostjo in pri vsakdanjih opravilih se mora zanesti na dečka, medtem ko ga mučijo spomini na nerešeni primer izpred 50 let, ki se ga spominja le še po nerazumljivih delčkih ...

Program: Kanal A ob 22.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Program. VB., 2015. Režija: Stephen Frears. Igrajo: Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet, Jesse Plemons, Lee Pace. Bio. film. 115 min.

Program Foto Tv Slo

Resnična zgodba o irskem športnem novinarju Davidu Walshu, ki je posumil, da utegnejo biti kolesarke zmage Lancea Armstronga povezane z uporabo nedovoljenih poživil. Kar trinajst let se je trudil priti do resnice o sedmih zmagah na Touru.

Čeprav ves svet občuduje Armstrongove zmage, predanost in odločnost, začne David raziskovati ozadje njegovih uspehov. Počasi mu uspe razkriti umazane podrobnosti o programu uporabe poživil celotne ekipe in o tehnikah laži, zanikanja ter ustrahovanja, s katerimi Armstrong poskuša prikriti resnico.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Jaka Ivančič

Zakaj so položnice za ogrevanje v nekaterih mestih začele dosegati tako vrtoglave zneske? Kako bodo 200, 300 evrov mesečno za ogrevanje poravnali tisti z nizkimi plačami in pokojninami?

Na trgih in ulicah v koprskem mestnem jedru odslej ni več dovoljeno spreminjanje pritličij in kleti v stanovanja in turistične apartmaje. Lastniki nepremičnin opozarjajo, da gre za grob poseg v zasebno lastnino. Kako pa je v Izoli in Piranu?

Februarja bo minilo 70 let od sneženja leta 1952, ko je nepretrgoma snežilo kar 50 ur in je bila snežna odeja debela več kot meter in pol.