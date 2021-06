TV namigi: Guernseyjski krožek in Pokvarjena stran zakona

Sobota, 19. junija

Guernseyjski krožek za branje in pito iz krompirjevih olupkov: TV SLO 1 ob 20.05

Pokvarjena stran zakona: TV SLO 1 ob 23.30

VIKEND - Dragged Across Concrete - Sedmi pečat: Pokvarjena stran zakona



Zelena laž: TV SLO 2 ob 20.05

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Kopr., 2018. Režija: Mike Newell. Igrajo: Jessica Brown Findlay, Tom Courtenay, Michiel Huisman, Katherine Parkinson, Marek Oravec. Rom. drama. 120 min.Londonska pisateljica Juliet Ashton po koncu 2. svetovne vojne prispe na britanski otok Guernsey, da bi napisala knjigo o medvojnih izkušnjah tamkajšnjih prebivalcev. Na otoku so v času nemške okupacije ustanovili društvo z zanimivim imenom – Guernseyjsko društvo za književnost in pito iz krompirjevih olupkov. Večina članov je knjigo prvič vzela v roke ravno med vojno, toda tisto, kar so našli, je daleč presegalo besede ...Izvrstna kriminalka v maniri neonoir v režiji S. Craiga Zahlerja, znanega po kultnem neovesternu Bone Tomahawk, je svetovno premiero doživela na beneškem filmskem festivalu leta 2018. Počasna drama, ki se ne zanaša na cenene vzgibe, ima pravo igralsko zasedbo, da ji uspe, kar si je zastavila – so rekli kritiki. Zgodba je spletena okoli dveh policistov, starejšega Bretta in mlajšega Anthonyja, ki sta suspendirana zaradi medijske objave posnetka njune nasilne intervencije. Ker potrebujeta denar, se spustita v kriminalno podzemlje, s tem pa se njune težave le povečajo.»Pravijo mi, da lahko rešim svet. Vse, kar moram storiti, je, da kupujem trajnostne in pravične izdelke. A to je laž.« Tako Werner Boote začne svoj udarni dokumentarec, v katerem se odpravi po svetu, da bi odkril, ali niso tako imenovani »zeleni izdelki« le marketinška strategija podjetij. Tako s sodelavko Kathrin Hartmann na primer pogledata v ozadje tako imenovanega eko avtomobila, ki vozi na palmovo olje. Od dejstva, da palmovo olje uničuje pragozdove, do prikrivanja velikega izliva olja v morje. Ali pa podjetja, ki v Južni Ameriki izganjajo Indijance z njihovih ozemelj, da bi tam organizirala proizvodnjo »zdrave hrane«.