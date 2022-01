TV namigi: Hotel Transilvanija 3, Levje kosilo in Johnny Cash

Nedelja, 2. januarja

Hotel Transilvanija 3: Vsi na morje!: POP TV ob 16.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation. ZDA, 2018. Režija: Genndy Tartakovsky. Glasovi: Dani Bavec, Iva Krajnc Bagola, Zala Đurić Ribič, Marjan Bunič, Miha Rodman, Jernej Kuntner. Anim. film. 100 min.

Najbolj znana družina pošasti se odpravi na luksuzno potovanje na križarko, saj si po dolgi in uspešni sezoni v hotelu zaslužijo pošten dopust.

Manca bo namreč presenetila Drakulo s potovanjem na razkošni križarski ladji, da bi se odpočil od napornega upravljanja hotela. Seveda se tudi preostali člani Drakulove družbe ne morejo upreti razkošnemu potovanju, zato se mu navdušeno pridružijo. Pošasti se na ladji veselo zabavajo in uživajo v vsem, kar jim je na voljo, toda nenadoma jim zabavo prekine nepričakovan ljubezenski zaplet ...

Levje kosilo: TV SLO 1 ob 15.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Eaten by Lions. VB., 2018. Režija: Jason Wingard. Igrajo: Antonio Aakeel, Emily Spowage, Christopher Hollinshead, George Jewell Hanson, Usaim Younnis. Kom. 100 min.

Levje kosilo Foto Tv Slo

Slikovita komedija o eskapadah dveh polbratov različnih porekel v sodobni multikulturni Angliji.

Ko Pete z nožno boleznijo, zaradi katere šepa in uživa razne privilegije, ter Omar, razmišljujoč fant indijskih korenin, izgubita krušne starše – v čudaški nesreči med poletom z balonom jih požro levi –, ju začasno pošljejo k Petovima stricu in teti. Omar je navdušen nad ostarelima torijevcema in njunim zaspanim načinom življenja. Toda slednja želita posvojiti le svojega biološkega nečaka Peta. Fanta, ki sta odraščala skupaj in sta bratsko navezana drug na drugega, skupaj pobegneta ...

Jaz sem Johnny Cash: TV SLO 2 ob 23.05

I Am Johnny Cash. Kan., 2015. Režija: Derik Murray. Dok. film. 85 min.

Jaz sem Johnny Cash Foto Tv Slo

Film je dokumentarna pripoved o življenju izjemnega ameriškega glasbenika Johnnyja Casha. »Mož v črnem«, kakor so ga imenovali, je prodal več deset milijonov plošč in prejel vrsto grammyjev.

V dokumentarnem filmu se prepletajo intervjuji z njegovimi družinskimi člani, prijatelji in mednarodnimi zvezdniki iz sveta glasbe in zabavništva, pa tudi arhivski posnetki koncertov in njegovega družinskega življenja.