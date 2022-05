TV namigi: Izgubljena med valovi, Igra s hudičem, Potni list

Sobota, 7. maja

Izgubljena med valovi: Planet TV ob 21.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Adrift. ZDA, 2018. Režija: Baltasar Kormákur. Igrajo: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer. Pust. film. 140 min.

Tami Oldham in njen zaročec Richard Sharp sta se odpravila na potovanje prek oceana, a nista slutila, da ju bo zajel najmočnejši orkan v zgodovini. Tami se po orkanu prebudi in najde uničeno barko in hudo poškodovanega Richarda ...

Film temelji na resničnem dogodku iz osemdesetih, ko je sredi Pacifika jadrnico z mladim parom zajel vihar in polomil jambore, tako da sta preostala le navigacija s sekstantom in plutje s tokom. Režiser Kormákur prikaže besnenje narave z istim surovim občutkom, ki je navdušil že v alpinistični tragediji Everest.

Igra s hudičem: TV SLO 1 ob 22.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Sympathie pour le diable. Fr., 2019. Režija: Guillaume de Fontenay. Igrajo: Niels Schneider, Vincent Rottiers, Ella Rumpf, Arieh Worthalter, Clément Métayer. Vojna drama. 110 min.

Igra s hudičem Foto Tv Slo

Pretresljiv in provokativen film, posnet po resnični zgodbi francoskega vojnega poročevalca.

Leto 1992, vojna v nekdanji Jugoslaviji se je razbesnela do neslutenih razsežnosti. Oči mednarodne javnosti so uprte predvsem v Sarajevo, ki je na milost in nemilost prepuščeno srbskim silam. Iz mesta poročajo številni tuji novinarji, med katerimi izstopa Paul Marchand, mlad in predrzen Francoz, ki se po mestu vozi z razmajanim fordom sierro. Po t. i. aleji ostrostrelcev drvi z veliko hitrostjo in izziva srbske vojake z napisom na avtu »Ne zapravljajte svojih nabojev. Sem nesmrten.«

Potni list v svobodo: Brio ob 20.00

Passport to Freedom. Braz., 2021. 1–3/8.Režija: Jayme Monjardim. Igrajo: Sophie Charlotte, Clarice Alves, Aryè Rapini, Jacopo Garfagnoli, Izabela Gwizdak. Miniserija. 60 min.

Potni list v svobodo Foto Pro Plus

Zgodba je posneta po resnični zgodbi pogumne Aracy de Carvalho, mlade uslužbenke na brazilskem konzulatu v Hamburgu, ki je med drugo svetovno vojno Judom skrivaj izdajala potne liste brez usodne oznake J, ki jim je sicer ne le onemogočila potovanje, ampak jih je tudi obsodila na koncentracijsko taborišče.

Kar je počela Aracy, bilo protizakonito in strogo kaznivo dejanje. Tik pred vojno v mesto prispe diplomat Joao Guimaraes Rosa, ki Aracy ukrade srce in ji pomaga uresničiti njen plemeniti cilj.