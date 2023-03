TV namigi: Izjema, Vse o moji materi in Smučarski skoki

Petek, 3. marca

Izjema (Premiera): Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Exception. Koprod., 2016. Režija: David Leveaux. Igrajo: Lily James, Jai Courtney, Christopher Plummer, Loïs van Wijk, Karin Leclercq. Voj. film. 120 min.

Romantični vojni film je posnet po romanu The Kaiser's Last Kiss Angleža Alana Judda, nekdanjega vojaka.

Stotnik SS Stefan Brandt (Jai Courtney) je določen kot vodja osebne straže zadnjega nemškega cesarja Viljema II. (Christopher Plummer), ki je moral po porazu v prvi svetovni vojni abdicirati in celo zapustiti Nemčijo. Njegova naloga je dejansko iskanje vohuna, ki sabotira nacistične vojne načrte, toda med svojo preiskavo se zaljubi v skrivnostno judovsko služkinjo Mieke (Lily James), ki dela v cesarjevem dvorcu.

Vse o moji materi: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Todo sobre mi madre. Špa., 1999. Režija: Pedro . Igrajo: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonia San Juan, Penélope Cruz. Drama. 105 min.

Vse o moji materi. Foto TVS

Ganljiva melodrama o materi, ki v Barceloni išče očeta svojega pokojnega sina, je Almodóvarjev najbolj cenjeni film.

Manuela se po smrti 17-letnega sina Estebana, ki ga je od rojstva vzgajala kot samohranilka, preseli v Barcelono, kjer namerava poiskati sinovega odtujenega očeta. Ta se je vmes preimenoval v Lolo in je zdaj ženska. Manuela v novem mestu spozna pisano družbo novih prijateljic, ki so si v oporo v težkih časih. Med drugim se spoprijatelji z redovnico Roso, ki nosi Lolinega otroka in je HIV-pozitivna ...

Smučarski skoki (M): TV SLO 2 ob 17.25

Velika skakalnica. Svetovno prvenstvo v Planici. Prenos. 125 min.

Timi Zajc na tekmi mešanih ekip. Foto Borut Zivulovic/Reuters

Zadnja posamična preizkušnja za smučarske skakalce na nordijskem prvenstvu v Planici bo tekma na veliki skakalnici. Najboljši na zadnjem prvenstvu je bil Stefan Kraft, Avstrijec tudi v dolini pod Poncami ne skriva visokih ambicij, še posebej potem ko je na mali skakalnici pristal tik za medaljami, na četrtem mestu. Od naših sta na treningih najboljše skoke pokazala Timi Zajc in Anže Lanišek, v slovenski ekipi pa sta še Žiga Jelar in Domen Prevc.