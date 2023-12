TV namigi: Izobčenec, Pri Addamsovih in Indiana Jones

Sobota, 16. decembra

Izobčenec: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Exile. Kos./Nem., 2020. Režija: Visar Morina. Igrajo: Mišel Matičević, Sandra Hüller, Rainer Bock, Thomas Mraz,. Drama. 125 min.

Xhaferja po težkem dnevu v službi pri vratih njegovega doma pričaka mrtva podgana. Kdo jo je obesil tja in zakaj? Ti vprašanji ga vse bolj razjedata in za vedno spremenita njegove odnose doma in v službi.

Ker je Xhafer v Nemčiji živeči Kosovec, je prepričan, da je žrtev ksenofobije. Ko mu njegova nemška žena namigne, da incident morda ni posledica diskriminacije njegovih sodelavcev, ampak dejstva, da ga preprosto ne marajo kot človeka, je užaljen, a hkrati ne more z gotovostjo trditi, da žena nima prav. Po šokantnem dogodku je Xhafer prisiljen premisliti o svoji identiteti in se spopasti z vprašanjem, kakšen človek je v resnici.

Pri Addamsovih: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Addams Family. ZDA, 2019. Režija: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Glasovi: Iva Krajnc Bagola, Uroš Smolej, Lija Trunkelj, Rok Suhadolc. Animirana komedija. 105 min.

Pri Addamsovih Foto Planet TV

Na zaslone se vrača slavna morbidno zabavna družina Addams, tokrat v animirani obliki. Posneta je po likih, ki jih je ustvaril ameriški karikaturist Charles Addams, znan po temačnih in grozljivih likih.

Obešenjaška, groteskna in čudaška družina temačnih veseljakov na novo odkriva, kaj pomeni biti dober sosed. Addamsovi tokrat spoznajo pretkano in pohlepno voditeljico resničnostne televizije, obenem pa se pripravljajo na veliko praznovanje, kamor pridejo njihovi sorodniki.

Indiana Jones in tempelj smrti: kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Indiana Jones and the Temple of Doom. ZDA, 1984. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan, Amrish Puri, Roshan Seth. Pust. film. 135 min.

Indiana Jones in tempelj smrti Foto Pro Plus

Indiana Jones v nočnem klubu spozna pevko Willie Scott. Willie z Indyjevo pomočjo komaj ubeži smrti, nato pa ju pot zanese v Indijo, kjer ju čaka velika avantura. Najti morata magični kamen, ki so ga ukradli prebivalcem neke vasice. Obeta se jima vrsta nepozabnih in napetih pustolovščin, borb za življenje in tudi romantičnih trenutkov, čeprav je sprva videti, da se Willie in Indy ne prenašata.