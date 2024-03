TV namigi: Jennifer Aniston je striptizeta, Cybill Shepherd pa morilka

Petek, 1. marca

Mi smo Millerjevi: Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

We're the Millers. ZDA, 2013. Režija: Rawson Marshall Thurber. Igrajo: Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts, Will Poulter, Ed Helms. Kom. 125 min.

David (Jason Sudekis) je nepomemben preprodajalec mamil, ki se znajde v godlji, ko mu ukradejo denar in mamila. Zdaj svojemu dobavitelju dolguje 40.000 dolarjev. Kot edini izhod mu ponudijo, da iz Mehike pretihotapi večjo količino mamil. Ker se mu zdi, da bi bil manj sumljiv z družino, na potovanje zvleče še striptizeto Rose (Jennifer Aniston) in dva otroka. Kmalu so Millerjevi veselo na poti na jug, kjer morajo kljub številnim nesoglasjem na dolgi poti ohranjati videz složne družine. Toda njihovi načrti se znajdejo v težavah, ko jim začnejo za vrat dihati nadležni turisti.

Komedija s sentimentalnim srcem in prostaškimi šalami je že dlje ameriški komični standard in Mi smo Millerjevi se popolnoma nič ne razlikuje od tega. Njena odlika je le, da dobro izrabi svojo nadarjeno igralsko zasedbo.

Kako umoriti svojega moža (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

How To Murder Your Husband. Kan., 2023. Režija: Stephen Tolkin. Igrajo: Cybill Shepherd, Steve Guttenberg, Sandy Minh Abley, Primo Allon, Aaron Craven. Drama. 90 min.

Kako umoriti svojega moža. Foto HBO

Po resnični zgodbi posneta drama o Nancy Crampton-Brophy (Cybill Shepherd), ki je pisala kriminalne romane o umorih. V njenih pripovedih so pogosto nastopale ženske junakinje, ki so fantazirale o tem, da bi ubile lastnega moža ali pobegnile soprogu in uprizorile lastno smrt.

Leta 2022 pa so mrtvega našli Daniela Brophyja, sicer znanega kuharja. Vzrok smrti: dve krogli. Ko o tem, kje je bila v času umora, vprašajo ženo, se njena zgodba, da je bila doma, hitro izkaže za laž ...

Čokolada: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Chocolat. Fr., 1988. Režija: Claire Denis. Igrajo: Isaach De Bankolé, Giulia Boschi, François Cluzet, Jean-Claude Adelin. Drama. 100 min.

Čokolada. Foto TVS

Leta 1988 se mlada ženska France se prvič v življenju vrača v Kamerun, kjer je, tako vsaj misli, preživela lepo otroštvo. Njena družina je tam živela v razkošju in ignoranci. Kot majhna deklica se ni zavedala družbenih napetosti med kolonialističnimi gospodarji in podrejenimi domačini. Skozi spomine na stoičnega in vselej potrpežljivega družinskega služabnika Protéeja, ki je bil dekličin varuh, na novo odkrije te napetosti, pa tudi trpljenje zaradi prepovedane ljubezni ...

To je temeljno delo francoske postkolonialne kinematografije, eden od ključnih francoskih filmov, ki so kritično obravnavali francosko kolonialno preteklost. To je zgodba o prepovedani ljubezni in potlačeni strasti, zgodba o rasizmu in njegovem uničujočem vplivu na človeška življenja. In to je predvsem film Claire Denis, delo, prežeto z občutno poetiko francoske avtorice, ki je na podlagi lastnih spominov na odraščanje v Kamerunu film posnela z veliko pozornostjo in občutljivostjo.