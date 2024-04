TV namigi: Kaj narediti, da vam ne ukradejo identitete in francoski O.J. Simpson

Četrtek, 18. aprila

Hekerji: kraja identitete (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

Hackers, l'intimité violée. Švica, 2023. Režija: Matteo Born. Dok. odd. 55 min.

Posamezniki, podjetja, korporacije – nihče ni imun pred napadom hekerjev. Kibernetski kriminal je posel, ki naravnost cveti. Samo leta 2022 je v primerjavi z letom prej zrasel za 38 odstotkov. Naj gre za ukradena gesla, bančne podatke, gole fotografije ali razne prevare: varni niso niti ljudje, ki so prepričani v svojo previdnost.

Kibernetski prostor je čedalje bolj nevaren, saj hekerji izkoriščajo človeške napake in tehnične pomanjkljivosti za vdore v računalniške sisteme. Žrtve nato izsiljujejo za odkupnino in jim grozijo, da bodo ukradeni podatki sicer uničeni, prodani na temnem spletu ali javno objavljeni.

V dokumentarnem filmu so prikazane zgodbe žrtev kibernetskih napadov, nasveti strokovnjakov za kibernetsko varnost in pogovor z nekdanjim hekerjem, ki se je odpovedal nezakonitemu početju in se danes ukvarja z osveščanjem javnosti o pomenu zaščite na spletu.

Percy proti Goljatu: TV SLO 2 ob 21.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Percy vs Goliath. Kan., 2020. Režija: Clark Johnson. Igrajo: Christopher Walken, Roberta Maxwell, Christina Ricci, Zach Braff, Adam Beach. Bio. film. 100 min.

Percy proti Goljatu. Foto TVS

Percy je kmetovalec v majhnem kraju v kanadski provinci Saskatchewan. Že vse življenje prideluje repno ogrščico iz semen, ki jih je sam vzgojil, kot ga je naučil oče, njega pa njegov oče. Zato ga vest o tem, da ga bo agrikulturni velikan Monsanto tožil, ker je brez licence posadil njihovo gensko spremenjeno repno ogrščico, zelo prizadene. Poišče odvetnika Jacksona, ki je dober človek, tudi usposobljen pravnik, vendar se mora spopasti s četo pravniških svetovalcev agrikulturnega velikana.

K sreči za njegov primer sliši Rebecca Salcau, okoljevarstvena aktivistka, ki ima načrt ...

Primer Goldman (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Le procès Goldman. Fr., 2023. Režija: Cédric Kahn. Igrajo: Arieh Worthalter, Arthur Harari, Stéphan Guérin-Tillié, Nicolas Briançon, Aurélien Chaussade. Krim. 115 min.

Primer Goldman. Foto HBO

Francoska kriminalka je kronika francoskega sodnega primera, ki je razdelil celotno državo ter povečal razkol med konservativno desnico in levičarskimi intelektualci.

Leta 1975 poteka sojenje Pierru Goldmanu, odločni in kontroverzni osebnosti revolucionarnega levičarskega aktivizma. Kriv je številnih obtožb, vendar pa vztraja, da ni zagrešil dvojnega umora, katerega je prav tako obtožen. Dvajset let pred razvpitim sodnim primerom O. J. Simpsona proces proti Goldmanu odraža politične, ideološke in rasne napetosti, ki so zaznamovale sedemdeseta leta 20. stoletja v Franciji in v Evropi.

Bog varuj Teksas (Premiera): HBO ob 23.30

God Save Texas. ZDA, 2024. 1/3. Režija: Richard Linklater. Dok. serija. 90 min.

Bog varuj Teksas. Foto HBO

Teksaški filmski ustvarjalci Richard Linklater, Alex Stapleton in Iliana Sosa razmišljajo o domačih krajih in podrobno predstavljajo to zvezno državo.

Dokumentarna trilogija, ki jo je navdihnila knjiga Lawrencea Wrighta, popelje gledalce na osebno in panoramsko potovanje skozi eno najbolj kontroverznih ameriških zveznih držav. Režiserji se vrnejo v svoje domače kraje ter prinašajo manj znane zgodbe teh mest, pri čemer izvor in razvoj krajev prepletejo s svojim mestom v širši sliki današnjih ZDA. Z glasovi prebivalcev Teksasa serija razkriva pripovedi o raznolikosti in neenakosti ...

V prvem delu Richard Linklater (trilogija Pred zoro, Fantovska leta, Kam si izginila, Bernadette?), ki je doma iz Huntsvilla, se loteva spornih vprašanj kazenskega sistema svoje domače zvezne države, ki kljub vse manjši priljubljenosti še vedno omogoča smrtno kazen. V pogovoru s starimi prijatelji, zagovorniki smrtne kazni in protestniki zoper njo Linklater prikazuje, kako na življenja vsakdanjih ljudi vpliva posel zapornega sistema.