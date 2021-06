TV namigi: Kako izdelati, Zlovešči otok in Kondor

Četrtek, 10. junija



Kako izdelati: Športna obutev: TV SLO 2 ob 20.05

Zlovešči otok: Kanal A ob 20.00

Zlovešči otok Foto Pro Plus



Kondor: Fox ob 21.00

Kondor Foto Fox

Inženirka materialov Zoe Laughlin se loti izdelave predmetov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Športne copate, zobno ščetko in pasto ter slušalke v tej tridelni dokumentarni seriji najprej skrbno razstavi, razišče zgodovino in nato izdela še sama.Prva oddaja se posveti športni obutvi. Skoraj vsak od nas ima doma vsaj en par športnih čevljev, o njihovi zgodovini, snovanju, sestavi in izdelavi pa ne razmišljamo. Zoe nam predstavi zgodovino in razvoj športne obutve ter najnovejše materiale, tehniko in tehnologijo na tem področju. Na koncu izdela tudi svoj par.Filmski labirint, ki gledalca ves čas vodi med lepoto in brutalnostjo, med fantazijo in resnico, odlično pilotira legendarni Martin Scorsese s pomočjo Leonarda DiCapria.Di Caprio je Teddy, eden od dveh zveznih šerifov (drug je Mark Ruffalo), ki ju leta 1954 pošljejo na otok Shutter, da bi raziskala skrivnostno izginotje ene od zapornic umobolnice za kaznjence, edine ustanove na otoku. A Teddy kmalu posumi, da zgodba ni tako preprosta ...Serija je zasnovana po romanu Šest kondorjevih dni avtorja Jamesa Gradyja in istoimenski filmski priredbi slavnega Sydneyja Pollacka iz leta 1975.Joe Turner je mladi analitik Cie, ki je bil vedno razdvojen glede svojega dela pri agenciji. Ko pa zaradi nečesa, kar je odkril, umrejo vsi njegovi sodelavci v uradu, je Joe kot edini preživeli prisiljen v beg. Teoretični dvomi, ki jih je vselej gojil, se spremenijo v smrtno resna moralna vprašanja.