TV namigi: Kamala ali Donald? Če bi zmagal Hitler ...

Sreda, 6. novembra

Amerika je volila

TV SLO 1 ob 6.00 in 10.05

Slo., 2024. Inf. odd 120 in 30 min.

Oddajo bo vodila Mojca Širok, Igor E. Bergant bo skrbel za grafični prikaz izidov, novinar bo Vid Babič, urednica Manica Janežič Ambrožič.

V živo se bo iz Washingtona javljal Andrej Stopar, v studiu pa bodo nekdanji dopisnik RTV Edvard Žitnik, profesor Tomaž Deželan in pravnik Matjaž Nahtigal.

Iz ZDA se bodo javili Ana Bračič, politologinja in predavateljica na Univerzi v Michiganu, Gašper Beguš, strokovnjak za umetno inteligenco in predavatelj na Univerzi v Kaliforniji, sodelovala bosta tudi Nataša Briški in Marcel Štefančič. Ameriška ekipa se bo javljala z National Malla v središču Washingtona.

Amerika odloča 2024

Pop TV ob 7.30

Slo., 2024. Inf. odd. 120 min.

Volitve v San Franciscu v Kaliforniji. Foto Loren Elliott/Afp

V posebni oddaji bodo spremljali predsedniški boj med demokratko Kamalo Harris in republikancem Donaldom Trumpom.

Bo Trumpu, ki je preživel poskus atentata, uspel preboj nazaj v Belo hišo? Ali se bo, če ne bo priznal volitev, ponovil krvavi napad na Kongres? Bodo Američani prvič v zgodovini dobili predsednico?

Oddajo bo vodil Žiga Bonča, Metka Majer bo z gosti komentirala dogajanje, rezultate in globalne posledice odločitve bo spremljal Jure Tepina, v živo pa se bo iz New Yorka oglašala ameriška dopisnica Tadeja Lampret.

Ribičevi prijatelji (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fisherman's Friends. VB., 2019. Režija: Chris Foggin. Igrajo: James Purefoy, Meadow Nobrega, David Hayman, Maggie Steed, Sam Swainsbury. Kom. 115 min.

Ribičevi prijatelji. Foto TVS

V komični romanci se Danny, izvršni direktor glasbene založbe v Londonu, s prijatelji odpravi v zakotno cornwalsko vas ob morju na »moški konec tedna«. Na poti srečajo Ribičeve prijatelje, glasbeno skupino, ki igra mornarske pesmi. Dannyju njegov šef v šali naroči, naj s to skupino podpiše pogodbo za sodelovanje.

Danny najprej nastopi kot vzvišen velemestni producent in preproste ribiče prepričuje, da sta slava in bogastvo enako pomembna kot prijateljstvo in skupnost. Toda glasba Ribičevih prijateljev v njem nekaj prebudi in Danny sčasoma spremeni svoje nazore. Pri tem ima nekaj zaslug tudi dekle, ki Dannyju pomaga obvladati vso to glasbeno zmešnjavo.

Kar se na začetku zdi kot neokusna šala ali potegavščina, pozneje postane vir vrhunske, prvinske glasbe, ki očara množice poslušalcev.

Film temelji na resničnih dogodkih iz leta 2010, ko je skupina Fisherman's Friends podpisala pogodbo z založbo Universal in potem s svojim albumom prišla na glasbene lestvice. Kritiki so še posebej pohvalili odlično petje v filmu in na splošno film ocenili kot lahkotno zabavo.

Če bi Hitler zmagal

TV SLO 2 ob 23.20

What If Hitler Had Won The War/Was wäre, wenn ... Hitler den Krieg gewonnen hätte?. Nem., 2020. Režija: Alexander Hogh. Dok. odd. 55 min.

Če bi Hitler zmagal. Foto TVS

Kaj bi bilo, če bi Hitler zmagal v drugi svetovni vojni? Je bila ta zmaga sploh verjetna? In kaj bi se zgodilo, če bi Hitlerja ubili, če bi bil torej kakšen od številnih poskusov atentata nanj uspešen?

V nemški dokumentarni oddaji ekipa strokovnjakov predstavi miselni zgodovinski eksperiment o nacističnem režimu in pokaže, da lahko vprašanje nacistične zmage štejemo za zgodovinsko opozorilo, ki naj služi tudi kot zdravilo proti razočaranju nad demokracijo.