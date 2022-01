TV namigi: Kdo je napisal Sveto pismo, Hazarderja in Albatros

Četrtek, 6. januarja

Kdo je napisal Sveto pismo: TV SLO 2 ob 20.05

Who Wrote the Bible? Revelations about One of the Greatest Mysteries in History. Fr./Kan., 2021. Režija: Nathalie Laville. Dok. odd. 55 min.

Biblija velja za najbolj brano in prodajano knjigo vseh časov. Njena Stara zaveza je temelj judaizma in drugih dveh monoteističnih religij – krščanstva in islama.

Izjemen preboj v njenem preučevanju je pomenila najdba zvitkov z Mrtvega morja leta 1947. Ti spadajo med največje arheološke najdbe dvajsetega stoletja in veljajo za najstarejše poznane rokopise s svetopisemsko vsebino. Znanstveniki jih še naprej preučujejo in skušajo razvozlati, kdo in v kakšnih okoliščinah je pravzaprav napisal Sveto pismo.

Hazarderja: Kanal A ob 21.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mississippi Grind. ZDA, 2015. Režija: Anna Boden. Igrajo: Ben Mendelsohn, Ryan Reynolds, Yvonne Landry, Anthony Howard, Jayson Warner Smith. Kom. 115 min.

VIKEND - Mississippi Grind - Hazarderja Foto Tvspored-service Tvspored-service

Gerry je kockar in nepremičninski agent, ki mu je sreča zadnje čase obrnila hrbet. A ko po naključju spozna mlajšega kolega Curtisa, ima občutek, da se bo njegova sreča obrnila na bolje. Gerry Curtisa tako prepriča, da se mu pridruži na potovanju do igre pokra z visokimi vložki v New Orleansu. Na poti se Gerry in Curtis ustavljata v vsakem baru, igralnici ali biljardnici, ki jo najdeta, med njunimi vzponi in padci pa stketa pristno prijateljsko vez.

Film ceste in drama o odvisnosti, ki tudi zaradi igra preseže oba žanra.

Albatros: Planet TV 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Albatross. VB, 2011. Režija: Niall MacCormick. Igrajo: Felicity Jones, Sebastian Koch, Jessica Brown Findlay, Julia Ormond. Drama. 95 min.

VIKEND - Albatross - Albatros Foto Tvspored-service Tvspored-service

Zgodba o Emelii, ambiciozni najstniški pisateljici, ki se zaplete z disfunkcionalno družino Fischer.

Emelia je v svojem bistvu zelo ranljiva oseba, ki se skriva za iskrivim in ostrim jezikom. Ima pa močan argument, zakaj hoče postati pisateljica: v njenem rodbinskem drevesu se namreč nahaja Sir Arthur Conan Doyle, avtor slovitih romanov o najboljšem detektivu na svetu. Na poti k slavi je ena od stopnic tudi služba služkinje v hotelu v britanskem letoviškem mestu. V mladenko se zagleda oče družine, pisatelj Jonathan, ki si z njo deli ljubezen do literature ...