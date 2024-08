TV namigi: košarkarji s kravatami, zadnji Almodóvar in prihodnost našega dela

Petek, 23. avgusta

Noč zmaja, dobrodelna gala večerja in izbor ekip

Tekma se začne z ogrevanjem, Goran Dragić je svojo športno pot začel z nogometom, udeleženci njegove poslovilne tekme pa bodo sklepno dejanje začeli v oblekah in kravatah.

V Stožicah, kjer se bo dan kasneje odvil Goranov zadnji košarkarski ples, bo potekal dobrodelni gala dogodek. Izstopala bosta dva vrhunca: razdelitev igralcev v ekipi ter dobrodelna dražba.

Po vzoru lige NBA se bodo igralci v ekipi, ki se bosta v soboto, 24. avgusta pomerili na parketu dvorane Stožice, razdelili na petkovem naboru. Kapetana Goran Dragić in Luka Dončić bosta izbrala svoji ekipi. Med igralci, ki so potrdili udeležbo, so Steve Nash, Luka Dončić, Dirk Nowitzki, Nikola Jokić, Chris Bosh, Beno Udrih, Boban Marjanović ...

Na dražbi pa bodo ponudili žogo in dres, ki ju bodo podpisali vsi udeležnci, in dres Gorana Dragića iz osnovne šole Koseze.

Vzporedni materi

Madres paralelas. Špa., 2021. Režija: Pedro Almodóvar. Igrajo: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma. Drama. 120 min.

Ženski v pričakovanju poroda si delita bolniško sobo. Obe sta samski in zanosili sta nenačrtovano. Janis (Penélope Cruz), fotografinja srednjih let, se veseli otroka, odraščajoča Ana (Milena Smit), ki zanositev obžaluje, pa je prestrašena in negotova. Še posebej zato, ker dvomi, da ji bo mati, ambiciozna igralka, pri tem pomembnem življenjskem dogodku v pomoč.

Janis v želji, da bi Ano opogumila, načne pogovor, in med bodočima mamicama se splete tesna vez. Novo prijateljstvo močno zaznamuje njuni življenji: Ani pomaga pri spoprijemanju z negotovo prihodnostjo, Janis pa pri predelovanju težavne družinske preteklosti.

Zadnji film španskega mojstra Pedra Almodóvarja poleg izvrstne igralske zasedbe odlikuje tudi zanimiv žanr – zmes melodrame in politično angažiranega filma.

Prihodnost dela: Nova industrijska revolucija

Roboti in umetna inteligenca so glasniki nove industrijske revolucije, ki že povzroča tektonske premike tako v družbi kot v svetu dela. Ameriške sanje so se razblinile, nekateri so zaradi tehnološkega napredka izgubili delo, pandemija covida-19 je pokopala številna podjetja. Toda iz pepela so vzniknile nove oblike zaposlitve, ki si jih pred nekaj desetletji ali leti sploh še nismo predstavljali.

Kakšna bo prihodnost in kaj se lahko naučimo iz lekcij preteklosti? O tem bodo razmišljali strokovnjaki s področja dela in delavci iz različnih panog.