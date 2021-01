TV namigi: Kradljivka knjig, Bar in Čedno dekle

Sobota, 30. januarja

Kradljivka knjig: Planet TV ob 22. 05

Bar: TV SLO 1 ob 22.40

Bar Foto Tv Slo

Čedno dekle: Planet TV ob 29.45

Čedno dekle Foto Pro Plus

Junakinja iz naslova je Liesel, deklica, ki jo mama odda rejniški družini. In zgodbo o nepismeni deklici, ki, kjer le more, ukrade kako knjigo, pripoveduje Smrt. Slednja ima veliko dela. Najprej vzame Lieselinega bratca, potem pa se njene žrtve kar vrstijo, smo namreč v času 2. svetovne vojne. A Liesel in njene ukradene knjige njenim bližnjim vseeno pričarajo magični svet …Film kljub svoji vrhunski igralski zasedbi ne zajame čisto duha knjižne uspešnice Markusa Zusaka, po kateri je posnet. Pretirano varen in na trenutke melodramatičen ne bo popolnoma zadovoljil tistih, ki so prebrali knjigo.Običajno jutro v enem od priljubljenih madridskih lokalov. Nekaj ljudi zajtrkuje, drugi se že sproščajo ob prvem jutranjem kozarčku. Eden rednih gostov zapusti lokal in stopi na ulico, takrat pa ga nekdo ustreli v glavo in moški na kraju umre. Drugega obiskovalca, ki takoj pohiti k žrtvi, doleti enaka usoda. Zakaj pred lokalom nenadoma ni več nikogar? Se strelec skriva na kakšni od okoliških streh ali pa je nemara celo eden od gostov lokala? Vsakdo bi lahko bil morilec ali pa naslednja naključna žrtev …Film, ki je deloma triler in deloma črna komedija, opazuje človeško interakcijo na primarni ravni, ko je na prvem mestu nagon po preživetju.Edward je brezobziren poslovnež, ki mu sklepanje poslov pomeni smisel življenja. Na službeni poti v Los Angelesu spozna privlačno prostitutko Vivian. »Kupi« si jo za ves teden, Vivian pa se v njegovi družbi začne iz dekleta na klic spreminjati v pravo damo, čeprav se pogosto znajde tudi v kakšnem nerodnem položaju. Kmalu Edwardu ukrade srce in mu pokaže življenje, kakršno bi imel, če ne bi živel le za številke.Film, ki se je v trenutku uvrstil med klasike romantične komedije.