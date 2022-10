TV namigi: Kralj tatov, Preko trupel in Iztrebljevalec 2049

Nedelja, 30. oktobra

Kralj tatov: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

King of Thieves. VB, 2018. Režija: James Marsh. Igrajo: Michael Caine, Michael Gambon, Charlie Cox, Jim Broadbent, Francesca Annis. Krim. 135 min.

V biografski kriminalki Jamesa Marsha nastopa britanska igralska smetana z Michaelom Cainom na čelu.

Neverjetna resnična zgodba o ropu diamantov, največjem v britanski zgodovini. Skupina starejših moških, upokojencev v poznih 60. in 70. letih, je iz sefa v Hatton Gardnu v Londonu ukradla za 20 milijonov funtov dragocenosti. Rop so dodelali do podrobnosti in ga izvedli v nekaj fazah. Prvič so v sef vstopili v četrtek zvečer in prišli ven naslednje jutro, znova so šli v sef v soboto zvečer in prišli ven na veliko noč ...

Preko trupel: TV SLO 2 ob 22.05

Roadkill. VB, 2020. 1/4. Režija: Michael Keillor. Igrajo: Hugh Laurie, Simon Thorp, Olivia Morgan, Iain De Caestecker, Pippa Bennett-Warner. Miniserija. 70 min.

Preko trupel Foto Tv Slo

Peter Laurence, minister v britanski konservativni vladi, je samozavesten in karizmatičen politik. Prvič ga spoznamo, ko daje izjavo po zmagi na sodišču, potem ko je zaradi klevetanja tožil novinarko. Petrova odvetnika se zavedata, da je njuna stranka kriva. Novinarko, ki naj bi lažno poročalo, odpustijo, a premierka vseeno ni zadovoljna, saj tožba velja za neangleško, in svoji zvesti pomočnici naroči, naj izbrska več o Petru. Petrovo življenje se še zaplete, ko neka zapornica trdi, da je njegova hči ...

Vpogled v visoko politiko, prepleteno s korupcijo in megalomanskimi ambicijami.

Iztrebljevalec 2049: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Blade Runner 2049. ZDA, 2017. Režija: Denis Villeneuve. Igrajo: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas, Dave Bautista, Robin Wright. Akc. film. 180 min.

Film se dogaja trideset let po dogodkih iz legendarnega prvega Iztrebljevalca režiserja Ridleyja Scotta.

Policist K med preiskavo nepričakovano razkrije dolgo zakopano skrivnost; ta bi utegnila pahniti delček družbe, ki še ostaja na uničenem svetu, v popoln kaos. Odkritje ga prisili, da gre na lov za upokojenim policistom Rickom Deckardom, nekdanjim iztrebljevalcem replikantov, za katerim se je pred tridesetimi leti izgubila vsaka sled.