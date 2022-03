TV namigi: Kuhinja na kolesih, Parazit in Upam

Sobota, 26. marca

Kuhinja na kolesih: Gorenjska: POP TV ob 17.15

Slo., 2022. 2. sezona. 1. del. Vodita: Irena in Leticia Yebuah. Kuh. odd. 35 min.

Začenja se druga sezona domače potujoče kuharske oddaje Kuhinja na kolesih. Potem ko se je prejšnjo sezono dogajala na Goriškem, se bo oddaja tokrat podala na Gorenjsko.

Lepoto Gorenjske in njenih gurmanskih dobrot bosta odkrivali sestri Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah. Najprej se bosta oglasili na Jesenicah, kjer se v neposredni bližini železniške postaje nahaja restavracija Ejga. Lastnika sta nekdanji hokejist Edvin Karahodžič in nekdanja smučarka Alenka Dovžan. Irena in Leticia bosta pripravila sladici – Alenkin zavoj in Edvinov plošček.

Parazit: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Gisaengchung. JK., 2019. Režija: Bong Joon Ho. Igrajo: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Woo-sik Cho. Drama. 135 min.

Izvrstna prilika o sodobni družbi, južnokorejski Parazit, je leta 2020 dobil štiri oskarje, in sicer za najboljši film, za najboljši tujejezični film, za najboljšega režiserja in za najboljši izvirni scenarij.

Sinu Ki-wooju se nasmehne sreča, ko ga prijatelj, ki obiskuje prestižno univerzo, predlaga za dobro plačano službo. Ki-woo, ki na ramenih nosi pričakovanja celotne družine, se odpravi k družini Park na razgovor in tam spozna prelepo in zapeljivo hčerko Da-hye. Kmalu po prvem srečanju se odnosi med družinama zapletejo, kar pripelje do niza usodnih pripetljajev.

Upam, da ti bo drugič uspelo umreti: TV SLO 2 ob 20.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Remélem legközelebb sikerül meghalnod:). Madž., 2018. Režija: Mihály Schwechtje. Igrajo: Kristóf Vajda, Szilvia Herr, Csaba Polgár, Dávid Rácz. Drama. 105 min.

Upam, da ti bo drugič uspelo umreti Foto Tv Slo

Šestnajstletni Eszter je, tako kot njenim sošolkam, všeč učitelj angleščine, Eszterinemu sošolcu Petru pa je všeč ona. Nekega dne učitelj angleščine obvesti učence, da se z družino seli v London. Kmalu Eszter od njega prejme ljubeče poslovilno elektronsko pismo …

Začne se spletna romanca, ki začne mejiti na spolno zlorabo. Vendar se pokaže, da za spletnim »izsiljevanjem« ne stoji polnoletni, odrasli učitelj, pač pa Peter in stvar gre s slabega na slabše.