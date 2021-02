TV namigi: Kulturni praznik, Prihod in Profesor vejica

Nedelja, 7. februarja

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku: TV SLO 1 ob 20.00



Prihod: Kino ob 20.00



Profesor vejica, portret jezikoslovca dr. Toma Korošca: TV SLO 1 ob 22.30

Profesor vejica, portret jezikoslovca dr. Toma Korošca Foto Tv Slo

V čas, ki ga je zaznamoval pojav epidemije Covid-19 in negotovost, ki jo razmere prinašajo, želi državna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku z naslovom Up budi! pokazati, da sta človeška ustvarjalnost in kultura tisto, na kar se lahko naslonimo v času preizkušnje.Skozi filmsko govorico in s programom, ki so ga sooblikovali tudi nekateri dosedanji nagrajenci, bodo počastili prejemnike nagrad. Prešernovo nagrado letos prejmeta pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič.Ko na Zemlji pristane več skrivnostnih vesoljskih plovil, polkovnik Weber zbere elitno skupino strokovnjakov, ki vključuje jezikoslovko Louise Banks in fizika Iana Donnellyja, da bi z Nezemljani navezali stik in izvedeli za njihove namene. Človeštvo je na robu svetovne vojne, Louise in ekipa pa bijejo bitko s časom, da bi našli odgovore. Louise se odloči za tvegan korak, ki bi lahko ogrozil ne le njeno življenje, temveč sam obstoj človeštva.Znanstvena fantastika za tiste, ki med filmom radi zaposlijo svoje sive celice, se lahko pohvali tudi z odlično igro Amy Adams.Tomo Korošec je bil rojen v Laškem. Diplomiral je iz slovenskega in srbohrvaškega jezika s književnostjo. Po diplomi je študiral v Pragi, doktoriral je leta 1976 in od takrat predaval na katedri za novinarstvo takratne FSPN, kasneje FDV. Ukvarjal se je z besediloslovjem in stilistiko slovenskega poročevalstva, je avtor in soavtor slovarjev in učbenikov za slovenski jezik.Mnogi se ga še spominjajo po kratkih televizijskih oddajah Pet minut za boljši jezik. Pravi, da je najlepše trenutke preživel ob rekah na ribolovu. Je soavtor knjige o muharjenju, pripravil je tudi Ribiški slovar.