TV namigi: Laibachov Alamut ter junak po iransko in po ameriško

Sobota, 30. decembra

Laibach: Alamut (Premiera): TV SLO 2 ob 22.10

Slo., 2023. Dirigent: Navid Gohari. Simfonični multimedijski spektakel

Alamut je izvirno simfonično delo zasedbe Laibach v sodelovanju z iranskimi glasbeniki in skladatelji. Glasbeno-scenski projekt obravnava znamenito zgodbo, ki temelji na zgodovinskih dogodkih v Perziji v 11. stoletju, v svoji knjigi pa jo je opisal slovenski pisatelj Vladimir Bartol. Osrednji lik je heretik Hasan ibn Saba, karizmatičen verski in politični vodja ter ustanovitelj islamske sekte. Ideje radikalnega političnega in religioznega nihilizma se skozi Laibachov edinstveni zvok in industrijski princip delovanja orkestra prepletajo z zvočnimi barvami perzijske tradicije.

Pod vodstvom iranskega dirigenta Navida Goharja nastopajo Laibach, teheranska vokalna skupina Human Voice Ensemble, avstrijski orglavec Otto Lechner, Simfonični orkester RTV Slovenija ter slovenski zasedbi Vokalna skupina Gallina in ženski harmonikarski orkester AccordiOna.

Junak (Premiera): TV SLO 1 ob 22.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ghahreman. Iran/Fr., 2021. Režija: Asghar Farhadi. Igrajo: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldoost. Drama. 130 min.

Junak. Foto TVS

Sloviti režiser se v rodni Iran vrača s še eno izvrstno napisano zgodbo o morali in dostojanstvu, ki mu je prinesla veliko nagrado žirije na filmskem festivalu v Cannesu.

Rahim v iranskem mestu Širaz služi zaporno kazen zaradi dolgov, ki si jih je nakopal pri lokalnem trgovcu. Ko dočaka dva prosta dneva od prestajanja zaporne kazni, pa v njegovo življenje nenapovedano poseže usoda. Med pohajkovanjem po mestu skupaj s svojim dekletom na avtobusni postaji najde izgubljeno torbico s 17 zlatniki. Dogodek potrka na Rahimovo vest in odloči se lastnoročno poiskati lastnico. Častno dejanje hitro vzbudi pozornost javnosti in Rahim po televizijskem intervjuju celo postane lokalni junak. Vendar pa niso vsi navdušeni nad njegovo nenadno slavo. Kmalu se začne pojavljati vse več dvomljivcev, ki menijo, da se dogodki niso zares razpletli tako, kot jih je izpričal zapornik.

Ledena cesta (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Ice Road. ZDA, 2021. Režija: Jonathan Hensleigh. Igrajo: Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne, Amber Midthunder, Benjamin Walker. Akc. triler. 140 min.

Ledena cesta. Foto Kanal A

Po zasutju rudnika diamantov na oddaljenem območju Kanade v njem ostane ujetih več rudarjev, ki imajo zraka samo za 36 ur. Voznik veteran Mike McCann (Neeson) se s svojim mlajšim bratom, mehanikom Gurtyjem ter dvema izkušenima voznikoma odpravi na nemogočo reševalno misijo, ki jih bo do rudnika vodila prek zaledenelih cest in zamrznjenega jezera. Jim bo kljub tajanju ledu, nevarnosti, ki jih niso pričakovali, ter dirki s časom uspelo pravočasno priti do rudarjev?

Odličen Liam Neeson, a nadvse predvidljiv film, so rekli kritiki.

Joker: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Mario Galunič. Kviz. 60 min.

Zadnji letošnji Joker. Foto TVS

V zadnji oddaji letošnje sezone se bo z Jokerjem soočila zdravnica, patologinja Mojca Velikonja iz Ljubljane. Mamica 13-letnega sina je od 6. do 9. leta trenirala gimnastiko, ko je bila starejša pa je začela s plavanjem. Pohvali se lahko z odličji z veteranskega državnega prvenstva. Pravkar je zaključila online igralski tečaj, svoj talent pa občasno deli tudi s publiko, saj igra manjše vloge v televizijskih serijah in filmih. Zelo rada tudi piše – raje prozo kot poezijo. Njena super pomoč bo sestrična Špela Velikonja Bolta.