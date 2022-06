TV namigi: Ločitve, Kanižarica in Tovor

Torek, 14. junija

Ločitve: TV SLO 1 ob 20.00

The Split. VB, 2022. 3. sezona. 1/6. Režija: Dee Koppang O'Leary. Igrajo: Nicola Walker, Annabel Scholey, Deborah Findlay, Fiona Button, Stephen Mangan. TV-serija. 60 min.

Hannah in Nathan morata le še podpisati ločitvene papirje. Njuna najstarejša hči Liv je tik pred odhodom na univerzo in starše obišče skupaj z argentinskim fantom, ki pa ju ne navduši. Nathan ima novo prijateljico Kate, ki ga preseneti z novico. Odvetniški pisarni Noble Hale Defoe se obeta pomembna stranka in iz Amerike se vrne Christie. Ruth postane voditeljica podkasta in je na pragu pomembne prelomnice. Rose preživlja težke trenutke, Nina pa spoznava, kako naporno je biti mati samohranilka, čeprav načrtuje, da bo kmalu zaživela v novi hiši, kjer ji bo družbo delal še nekdo.

Kanižarica, delu čast in oblast: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2022. Režija: Zvezdan Martič. Dok. odd. 55 min.

Kanižarica, delu čast in oblast Foto Tv Slo

Industrijska revolucija je temeljila na težkem fizičnem delu, katerega glavni predstavniki so bili rudarji. Rudniki so bili gibalo razvoja, okrog njih so rasla mesta, rudarstvo je omogočalo družbeni napredek. Garaško delo pod zemljo in razmere kot v peklu so za preživetje zahtevale močne posameznike in še močnejšo skupnost. Ljudje z družbenega in socialnega roba, ki v življenju niso imeli veliko možnosti izbire, so zase in za druge zgradili lepši in boljši svet. Z razvojem tehnologije pa pride do zapiranja rudnikov, razpada skupnosti in izgube identitete.

Na primeru rudnika Kanižarica spoznamo vse značilnosti rudarskega življenja, zgodba pa je še začinjena z osebnimi zgodbami in lokalnimi posebnostmi.

Tovor: TV SLO 2 ob 21.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Teret. Srb., 2018. Režija: Ognjen Glavonić. Igrajo: Leon Lučev, Pavle Čemerikić, Tamara Krcunović, Ivan Lucev, Igor Bencina. Drama. 100 min.

Tovor Foto Tv Slo

Film ceste, ki je prekinil dvajsetletni molk o enem najgrozovitejših zločinov srbske vojske na Kosovu.

Vlada je voznik tovornjaka, ki mu med Natovim bombardiranjem Srbije leta 1999 zaupajo prevoz skrivnostnega tovora s Kosova v Beograd. Pravila od njega terjajo strogo sledenje predvidenemu urniku in mu prepovedujejo postavljanje kakršnih koli vprašanj o tovoru. Voznik pa ta pravila prekrši, ko po telefonu pokliče svojo ženo, ki je na zdravniškem pregledu, poleg tega pa v vozilo sprejme mladega glasbenika ...