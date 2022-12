TV namigi: Maščevanje, Navodila in Reševanje vojaka Ryana

Sobota, 10. decembra

Maščevanje: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Revenge. Fr., 2017. Režija: Coralie Fargeat. Igrajo: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède. Akc. film. 105 min.

Neizprosen puščavski boj na življenje in smrt, v katerem se ranjena lepotica na novo rodi kot simbol maščevanja za moško izkoriščanje.

Trije bogati poročeni moški se zberejo na vsakoletnem lovu v puščavskem kanjonu. Eden od njih s sabo pripelje mlado ljubimko, privlačno Jen, ki hitro zbudi pozornost preostalih dveh prijateljev. Poskušata se je polastiti in ko ju zavrne, se osvajanje hitro prelevi v nasilje. Moška družba dekle po krutem napadu prepusti smrti sredi puščave. Vendar se Jen vrne v življenje in zabava se dokončno prelevi v neizprosen lov na življenje in smrt.

Navodila niso priložena: Planet TV ob 22.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

No se aceptan devoluciones. Meh., 2013. Režija: Eugenio Derbez. Igrajo: Eugenio Derbez, Loreto Peralta, Karla Souza, Jessica Lindsey. Kom. 130 min.

Navodila niso priložena Foto Planet Tv

Valentin je zapeljivec iz Acapulca, ki preži na avantur željne turistke. Nekega dne se na njego­vih vratih pojavi Julie, privlačna Američanka, mu porine v roko hčerko po imenu Maggie, vzame deset dolarjev za taksi in – izgine. Valentin je sprva osupel in skuša otroka vrniti, sčasoma pa se privadi na vlogo očeta in z Maggie se močno zbližata. Potem pa na njuna vrata potrka Julie ...

Režijski prvenec moža, ki mu pravijo mehiški Jim Carrey, se iz začetne komedije prelevi v dramo, ki se bo marsikomu zdela formulaična. Je pa mala Loreto Peralta odlična v vlogi Maggie.

Reševanje vojaka Ryana: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Saving Private Ryan. ZDA, 1998. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg. Vojna drama. 190 min.

Reševanje vojaka Ryana Foto Pro Plus

Zgodba se dogaja 6. junija 1944 ob obali Normandije, ko se skupina ameriških vojakov znajde pred težko nalogo. Najprej se morajo prebiti na obalo, nato morajo pod vodstvom kapitana Johna Millerja s sovražnikovega ozemlja rešiti vojaka Jamesa Ryana, da bi njegovi materi, potem ko so ji v istem tednu padli trije sinovi, vrnili vsaj enega otroka ...

Poleg tega, da je bila 24-minutna sekvenca ki prikazuje izkrcanje v Normandiji, najbolj realističen prikaz bojnega pekla do tedaj, je film hkrati tudi uspešen prikaz paradoksa med kolektivno lojalnostjo in nagonom posameznika po preživetju.