TV namigi: Mehikanka, Divje fantazije in Preverjeno

Torek, 24. maja

Mehikanka: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Mexican. ZDA, 2001. Režija: Gore Verbinski. Igrajo: Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini, J.K. Simmons. Kom. 150 min.

Mehikanka je znamenita mehiška pištola, ki jo je nekoč neki Mehičan naredil za hčerkinega ženina. Ker pa ni hotel prisluhniti njenemu srcu, se pištole drži prekletstvo. Neprecenljiva pištola očara tudi Američane in mafija v Mehiko ponjo pošlje Jerryja Welbacha, ki pa počasi pride do spoznanja, da se pištole res drži prekletstvo, saj nič ne gre tako, kot bi moralo. Med drugim poklicni morilec ugrabi Jerryjevo dekle Samantho in ga izsiljuje.

Mešanica komedije, kriminalke in filma ceste, je sicer dokaj izvirna, a ima premalo duha ni posebej prepričljiva.

Divje fantazije: Kanal A ob 22.30

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Urge. ZDA, 2016. Režija: Aaron Kaufman. Igrajo: Pierce Brosnan, Justin Chatwin, Danny Masterson, Ashley Greene, Nick Thune. Triler. 100 min.

Divje fantazije Foto Pro Plus

Idiličen začetek vikenda na sončnem otoku se nenadoma spreobrne v divjo pustolovščino. Skrivnostni lastnik nočnega kluba skupini prijateljev predstavi novo vrsto droge, ki potlači vse inhibicije tistih, ki jo vzamejo. A drogo se lahko vzame le enkrat. Prijatelji postanejo obsedeni z njo in začnejo uresničevati svoje najbolj divje fantazije, a tropski raj se zanje kmalu spremeni v smrtonosno past ...

Film, ki je sicer videti odlično, a je tako nesimpatičen kot njegovi junaki, so rekli kritiki.

Preverjeno: POP TV ob 22.00

Slo., 2022. Vodi: Alenka Arko. Magazin. 60 min.

Preverjeno Foto: Dejan Javornik

Kaj se zgodi, ko se del javnosti obrne proti županom v svojem kraju? Podrobneje so pogledali primera Maribora in Radencev. Kaj je prelilo jezo čez rob in zakaj si želijo, da bi odstopila?

Del javnosti, tudi nekatere politike, je zelo zmotila predstava v Mladinskem gledališču, posebej prizor udrihanja z zastavo. Gre ob tem tudi za popolno nerazumevanje vloge umetnosti?

Videli bomo portret enega najpomembnejših ljudi pri nas, ki pa ga večina javnosti verjetno sploh ni poznala. V čem je bila človeška veličina doktorja Aleksandra Dopliharja, ki je pred dnevi umrl, star 92 let?