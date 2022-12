TV namigi: Največja družina, Kmetija in Igra skrivnosti

Četrtek, 15. decembra

Največja družina na svetu: TV SLO 2 ob 19.10

The World's Biggest Family. Kan., 2021. Režija: Barry Stevens. Dok. odd. 45 min.

Pred nekaj leti je Barry Stevens odkril identiteto moža, čigar spermo so uporabili za njegovo spočetje. Nato je ugotovil, da je sperma istega moškega zaplodila kar 600 otrok, da ima torej nepričakovano veliko polbratov in polsester. Njihove povezave so se začele kazati na spletnih rodovnih drevesih. Do zdaj jih je srečal več kot 130 in nekateri so bili ob dejstvu močno šokirani, nekateri pa so začutili vznemirjenje, da pripadajo tako veliki novi družini.

Oborožen z novimi podatki, se je Stevens zazrl v koncept anonimnega darovalca. In težava je ravno v anonimnosti, zaradi česar v življenjih tako spočetih ljudi lahko nastane mnogo zapletov.

Kmetija: POP TV ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Natalija Bratkovič. Resn. šov. 70 min.

Pred tekmovalci in gledalci je zadnje dejanje letošnje Kmetije! Po sedemdesetih dneh tedenskih nalog, prerekanja, smeha, dogovorov, vzponov in padcev je napočil čas, da se v zadnji areni letošnje sezone pomerita nekdanja zaveznika. Tekmovalci so letos na kmetiji doživeli tako peklensko vročino in sušo kot tudi močne nalive in blato.

Toda pot do zmage je vse prej kot lahka. Namesto počitka za nabiranje potrebnih moči za dvoboj pa nekateri hočejo razčiščevati še zadnje stvari, kar je pred dvobojem zelo nerodno. Ali je od tega odvisna zmaga? Vse odgovore bo ponudila zadnja arena, ki bo postregla z zmagovalcem Kmetije 2022!

Igra skrivnosti: HBO ob 21.35

A Game of Secrets. Koprod., 2022. Režija: Niels Borchert Holm. Dok. film. 85 min.

Leta 2015 se je na spletu pojavila stran, ki je začela razkrivati sumljive posle in sistemsko korupcijo v nogometni industriji. Na spletu se znajdejo zaupni dokumenti, ki razkrivajo skrivno plat nogometa. Po obsežni preiskavi policija vdre v stanovanje v Budimpešti, kjer najdejo mladeniča s kupom trdih diskov.

Svet je presenečen, ko se izkaže, da je 30-letni Portuglaec Rui Pinto lastnoročno zatresel svet nogometnega globalnega posla in razkril njegovo umazano plat: od množične utaje davkov, prek kršenja pravil UEFE in drugih kriminalnih dejanj.