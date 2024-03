TV namigi: (Ne)javno zdravstvo, Novi papež in Margareta I.

Ponedeljek, 11. marca

24UR Forum: (Ne)javno zdravstvo (Premiera): Pop TV ob 20.00

Slo., 2024. Vodi: Maja Sodja. Posebna odd. 120 min.

24UR Forum: (Ne)javno zdravstvo je posebna informativna oddaja, ki bo v živo potekala iz Maribora.

Voditeljica Maja Sodja bo skupaj z gosti spregovorila v imenu vseh nas – bolnikov, zdravnikov, sester. Ali se naše zdravstvo razkraja? Zdravniki odhajajo k zasebnikom ali v tujino, bolniki čakajo nedopustno dolgo, javne bolnišnice se komaj držijo nad vodo. Komu koristi propad javnega zdravstva? Zakaj politika prelaga odločitev? Želimo javno ali zasebno zdravstvo?

V posebni oddaji (Ne)javno zdravstvo bodo iskali odgovore, rešitve in časovnice.

Novi papež (Premiera): Pop TV ob 22.40

The New Pope. ZDA, 2019. 1/9. Režija: Paolo Sorrentino. Igrajo: Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Cécile De France, Javier Cámara, Marcello Romolo. TV-serija. 75 min.

Jude Law in John Malkovich, Novi papež. Foto Pop TV

Nova Sorentinova serija je nadaljevanje serije Mladi papež.

Po neuspešni presaditvi srca je papež Pij XIII. (Jude Law) še vedno v komi. Verniki molijo za njegovo okrevanje in da ga ne bi častili kot svetnika, se Voiello (Silvio Orlando) odloči, da morajo izbrati novega papeža. Ker ga konklave noče izvoliti, se z zavezniki lotijo taktičnega glasovanja. Tako pridejo do blagega kardinala Vigliettija (Marcello Romolo), ki pa hitro sprejme radikalne dobrodelne reforme, zato načrtujejo zamenjavo z zmernejšim sirom Johnom Brannoxom (John Malkovich).

Margareta I., kraljica severa: TV SLO 1 ob 23.00

Margrete den første. Koprod., 2021. 1/3. Režija: Charlotte Sieling. Igrajo: Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro, Bjørn Floberg. Miniserija. 50 min.

Margareta I., kraljica severa. Foto TVS

Margareta I., najmočnejša vladarica v skandinavski zgodovini, je v unijo združila Dansko, Norveško in Švedsko. Imela je vizijo o miroljubni prihodnosti in za svoje tri države je žrtvovala zasebno življenje. Posvojenega sina Eika želi poročiti z angleško princeso, kar bi obvarovalo unijo pred obleganjem sovražnikov in okrepilo status treh držav. Vendar je na obzorju zarota, ki lahko razblini vse, v kar je Margareta I. verjela.

Piše se leto 1402, ko jo kraljica Margareta prek posvojenca kralja Erika preudarno vodi sama. Mir in blagostanje ji pomagajo vzdrževati celo pirati, veliko si obeta tudi od zaroke kralja Erika s komaj osemletno angleško princeso Philippo. Ozemeljsko celovitost ogrožajo nemški križarji, tedaj pa se pojavi skrivnosten mož, ki naj bi se rešil iz nemškega ujetništva.