TV namigi: Noč čarovnic, Skok v neznano in Izzivalci

Ponedeljek, 31. oktobra

Noč čarovnic: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Halloween. ZDA, 2018. Režija: David Gordon Green. Igrajo: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, James Jude Courtney, Nick Castle. Krim. 120 min.

Gre za nadaljevanje izvirnega filma iz leta 1978, ki ignorira vse, kar je bilo vmes. Laurie Strode, preživela najstnica iz izvirnika, vnovič v podobi legendarne Jamie Lee Curtis, je zdaj 40 let starejša in se je, vse odkar je bil psihopatski morilec Michael Meyers v psihiatrični bolnišnici, urila ter pripravljala sebe in družino na njegovo vrnitev. Zdaj pa je čas za vnovično soočenje, pri katerem pa so karte premešane ...

Ena boljših inkarnacij slovite grozljivke, ki se je vrnila h koreninam in že precej postani franšizi vdihnila novo svežino.

Skok v neznano: William Friedkin o Izganjalcu hudiča: TV SLO 2 ob 22.15

Leap of Faith: William Friedkin on the Exorcist. ZDA, 2019. Režija: Alexandre O. Philippe. Dok. film. 110 min.

Skok v neznano: William Friedkin o Izganjalcu hudiča Foto Tv Slo

Doseganje groze v filmih je svojevrstna veščina, ki jo pred kamero lucidno secira legendarni hollywoodski avtor William Friedkin.

Leta 1973 je luč sveta ugledala njegova kultna grozljivka o demonični obsedenosti odraščajoče deklice. Film Izganjalec hudiča pogosto opisujejo kot najbolj strašljiv film vseh časov, film, ki šokira s prizori obscenega nasilja. V času nastanka je pretresel filmski svet, ljudje v kinodvoranah so celo omedlevali. Friedkin osvetli, da je Izganjalec hudiča veliko več kot le skupek grozljivih učinkov.

Počitniški Izzivalci: TV SLO 1 ob 9.00

Slo., 2022. Otr. odd. 30 min.

Počitniški izzivalci Foto Tv Slo

Od ponedeljka, 31. oktobra, do petka, 4. novembra, so na TV Slovenija za mlade pripravili poseben počitniški program z imenom Počitniški izzivalci.

Zelo zanimive goste bodo predstavile Neža Prah Seničar, Mateja Leban, Maruša Prelesnik Zdešar, Tina Antončič in Jasna Merklin. Ponedeljek bo posvečen glasbi in balonom, v torek se bodo spraševali, kaj je dom, sreda bo filmsko zvezdniška, v četrtek bodo raziskovali morje in v petek skušali ujeti popoln val. Predvajali bodo tudi čisto nove otroške dokumentarne Izzivalce.